Figueroa propone usar el 2,5% del presupuesto para hacer loteos

Neuquén necesita urgente una planificación, porque si bien hasta hace poco hablábamos de proyectar la ciudad para dentro de 20 años, el efecto Vaca Muerta en los próximos 4 años va a generar 50mil puestos de trabajo, lo cual significa gente que va a venir a radicarse y aunque no venga toda Neuquén, con que venga a la mitad, el crecimiento va a ser exponencial en en poquito tiempo. Hoy hay que planificar la ciudad en los próximos 4 años y para eso la ciudad hoy no está preparado.

Daniel Figueroa (3).JPG Claudio Espinoza

Por lo tanto, habría que pensar en una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales, que por lo menos significa una inversión de 20 millones de dólares. Una planta de Mari Menuco de potabilizadora de agua, que para ese crecimiento estamos hablando, necesitaría otra inversión de 20 millones de dólares. No tengo cuantificado lo que significaría la parte eléctrica para ese crecimiento que se va a dar en la ciudad. Sumado a eso, un tema que es recurrente en la ciudad, que es el problema de vivienda y el tema del hábitat y la tierra. Si bien la provincia, mejor dicho, el municipio tiene contemplado loteos sociales, de distintas características, se necesita mucho más y sobre todo se necesita vivienda, lo cual no se está hablando.

Nosotros como propuesta tenemos usar el 2,5% del presupuesto municipal, más otro 2,5 % del Estado Nacional, podemos hacer mil lotes por año y a través del procrear dos poder construir 4 mil viviendas, aparte de otras con alternativa de financiamiento.

Para distintos sectores, por ejemplo, en Cutral Co hay una linda experiencia que es el el fondo de materiales solidarios que es el municipio provee de materiales a ciertos sectores para que puedan gestionar su casa y autoconstruirla. Creo que hay que buscar distintas alternativas, pero apuntando al resolver el problema de la vivienda, un problema digo recurrente porque siempre Neuquén, que viene creciendo desde hace muchos años y tiene este problema latente.

A usted le toca competir con el actual intendente de Neuquén, Mariano Gaido. ¿Qué qué opinión le merece su gestión?

Lo veo como un hacedor, como una continuidad de las políticas que venía haciendo el Municipio históricamente, como el seguir el Paseo de la Costa, el embellecimiento de las plazas. Pero veo que le falta justamente adelantarse a los problemas de la ciudad y lo viene acompañando desde atrás. Hemos estado recorriendo distintos barrios de la ciudad y que carecen de servicios básicos y no entiende que es muy lejos. El otro día estuvimos en la Confluencia, cerquita del Paseo de la Costa, donde no estaba prevista la Cámara de inspección de las cloacas y hubo que romper el asfalto recién hecho. Y ahí mismo hay 25 familias que les falta luz, agua y gas. El gas en realidad pasa, lo que no tienen son los fondos para poder ingresarlos a la casa.

No hablemos de la periferia, donde ayer también estuvimos recorriendo el barrio 7 de Mayo, sector 80 casas, donde el problema cloacal es tremendo, donde la gente para poder sanear el pozo ciego tienen que hacer el uso del camión atmosférico una vez por semana, con un costo tremendo de 5 a 7 mil pesos y cuando no pueden eso se vierte a la calle y hay chicos. La contaminación es importante.

Daniel Figueroa (4).JPG Claudio Espinoza

Pienso últimamente que es una que una política de marketing, cuando arrancó el Gobierno de Gaido anunció la que la ruta 22, hoy actual avenida general Mosconi se iba a poner al nivel de la 9 de julio, hoy anuncia lo mismo para los próximos 4 años. Cuando le preguntaron si se trataba de una promesa incumplida él dijo que no estaba el proyecto Ejecutivo por el cual no se pudo hacer, pero pasaron 4 años y todavía no está. Se le preguntó sobre el financiamiento y tampoco lo tenía definido.

Si nosotros planificamos todas las obras importantes que se están haciendo, no solamente en el municipio sino en la provincia, en su mayoría son financiadas por Nación, por lo tanto, el que hoy haya falencias es porque hay una falta de operatividad en lo que hace a proyectos ejecutivos para poder conseguir esos fondos que Nación está dispuesto a poner. Entonces creo que hace falta mayor ejecutividad y una mayor planificación en el futuro de la ciudad.

¿Usted tendría una relación más directa con Nación?

De hecho sí la tenemos, somos parte del gobierno nacional y pretendemos seguir siendo parte. Y hemos gestionado para que lleguen las cosas aquí al municipio, todas estas obras que están haciendo.

¿Y de ser intendente, cuáles serían las primeras obras que pondría en acción?

El tema de cloacas, el tema del agua y darle mucho hincapié a la parte de las viviendas, eso sin descartar otros aspectos de la ciudad que también se pueden llevar adelante, como el tema cultural, por ejemplo. Haciendo valer las ordenanzas que ya existen, como la ley 11811 de los centros para el arte y la pluriculturalidad que permite y obliga a que se construyan centros culturales en los barrios para poder desarrollar la música, la plástica, el teatro, que es un hecho importante para contención de los jóvenes y los barrios.

Tenemos un Centro de Convenciones muy importante porque no ser un lugar receptivo de convenciones en la ciudad, para eso hay que articular con la Cámara hotelera, la Cámara gastronómica y los distintos actores para ofrecer hacia fuera un paquete desde el punto de vista a los consejos profesionales para que vengan acá a ser convenciones.

Y así distintas actividades que creo que son importantes como el deporte. Hablamos de los jóvenes y cómo los contenemos, estuvimos recorriendo los clubes de barrio y vemos un gran esfuerzo por parte de sus dirigentes y los padres conteniendo esos chicos. En uno de ellos había 400 chicos inscriptos y sin embargo una ausencia importante por parte no solamente del municipio sino de la provincia, sí con alguna asistencia a nivel nacional que ha permitido algunas mejoras edilicias en algunos de los clubes.

Después lo demás se maneja por subsidios y eso se presta a veces a una manipulación de simpatías políticas o no y no a todos les llega dentro. Tendría que haber una política provincial de financiamiento a través del presupuesto que les llegue para desarrollar esas actividades en los barrios.

¿El servicio de colectivos lo mantendría?

Sí, creo que hay que modificar algunas cosas. Habría que rescatar el tren y de ahí hacer centros de derivación a distintas partes de la ciudad, de tal manera que vengan menos vehículos a la ciudad de los lugares aledaños como Plottier y Roca. Se podría manejar de otra manera el transporte.

Por otro lado, también el transporte, que se hablaba de diversificar la oferta del transporte en la ciudad, en contra de un monopolio que existía, pero se convirtió en otro monopolio. No se hizo lo que se había propuesto, y el colectivo hoy es caro.

Tenemos el subsidio de Nación que llega el transporte, pero lo que está faltando es un aporte de la provincia para bajar el valor del boleto. Porque hoy 130 pesos es caro para un trabajador de medianos recursos.

Uno de los problemas por el que siempre se quejan los vecinos y vecinas son los baches. ¿Qué plan de solución tiene para eso?

Primero habría que ver la calidad del trabajo que se está haciendo en los asfaltos. Segundo deberíamos tener un contrato de concesión del municipio con el EPAS, de tal manera que se pueda tener un control. De esa manera podríamos controlar las pérdidas de agua que entorpecen los asfaltos y después hay que ver la calidad, porque no puede ser que cada asfalto nuevo aparezca un pozo, creo que algo falla ahí.

¿Estaría de acuerdo en que haya un estadio de fútbol en Neuquén capital?

Sí, me parece bárbaro, pero no me parece que sea el momento oportuno. Primero desarrollemos los barrios, los clubes locales, que la liga se fortalezca, que los chicos participen, y por otro lado creo que es algo parecido a lo que hablábamos al principio. La promesa de un cambio de la de la ruta 22 por una gran avenida y hacemos un gimnasio donde no está resuelto el problema legal de la tierra, donde no está resuelto en el presupuesto el financiamiento, así que parece que son anuncios grandilocuentes que no están llevados a formalizar muy prontamente.