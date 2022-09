Figueroa se lanzó para la Gobernación sin decir si lo hará por el MPN

El diputado nacional Rolando Figueroa anunció que será candidato a gobernador sin dar precisiones sobre los medios que utilizará para tal fin. Hay expectativas fuertes en el MPN respecto al futuro político del ex vicegobernador. En concreto, si se va a presentar a las internas contra Marcos Koopmann, el candidato del oficialismo azul del partido provincial, o si irá con otro sello directamente a competir en las generales.

"Tras considerarlo tranquilamente, estando muy seguro, quiero contarles que he tomado la decisión de competir por la Gobernación de mi querida provincia del Neuquén. Estar vivo es no temer. Con ustedes no temo a nada. Esta es una definición cargada de vida y de esperanza", escribió en Twitter el diputado nacional.