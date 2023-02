Figueroa: "Si dependiera del gobierno de Gutiérrez, Vaca Muerta estaría estancada"

Figueroa explicó que “Vaca Muerta vive un presente espectacular, en el que el Gobierno de Gutiérrez que tanto pondera Gaido, tuvo poco o nada que ver. Un presente formidable que el Gobierno provincial quiere apropiarse, con un relato que solo apela a la emotividad ya que no tiene acción concreta, decisión, o fundamento para mostrar en este campo, ni mucho menos en la defensa de la prioridad para los trabajadores pymes y empresas neuquinas en la actividad petrolera.”

Sostuvo el dirigente del Frente de Todos que “hace apenas cinco años esto no era así. En aquellos años se inició un proceso de decadencia y depresión en la actividad petrolera de la mano de la política energética de Macri que este gobierno de Gutiérrez apoyó y acompañó fervientemente.”

Agregó que “fueron años que llevaron a una parálisis total de la actividad, los equipos estaban parados, los trabajadores despedidos o suspendidos, las inversiones paralizadas, las pymes y empresas neuquinas sin destino, la cadena de pagos rota, la producción en franca declinación, y los ingresos provinciales en clara disminución”.

En otro tramo de sus declaraciones Figueroa afirmó que “la actualidad de Vaca Muerta es producto exclusivo de las decisiones del Gobierno nacional del Frente de Todos. Primero, Cristina recuperando como herramienta para el desarrollo energético nacional a YPF que estaba siendo desguazada. Y después, las decisiones del presidente Fernández y la gestión de Darío Martínez como secretario de Energía de la Nación, que pusieron de pie y en marcha la actividad hidrocarburífera, sentando las bases para un desarrollo creciente y sin techo de esta actividad”.

Daniel Figuera expresó luego que “el Plan Gas.Ar, la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, la puesta en funcionamiento del oleoducto transcordillerano, la construcción del nuevo Oleoducto desde Allen hasta Bahía Blanca, los decretos de acceso a las divisas y Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburiferas, son solo hitos de una política nacional, decisiones, medidas y acciones concretas que generan esta realidad de Vaca Muerta y su futuro de desarrollo, y en general contaron con el desinterés o la oposición manifiesta del gobernador Gutiérrez”.

El candidato a Intendente de Neuquén por el Frente de Todos, agregó que “lejos del relato falso de Gaido, está a la vista y más que claro que el gobierno de Gutiérrez no logró dar ni certezas ni previsibilidad ni seguridades a la actividad petrolera, ya que tiene abierto focos permanentes de conflicto por no resolver el latente conflicto con las comunidades Mapuches, y mantener sin resolver la falta de agua potable de algunos barrios de Añelo”.

Por último, Figueroa expresó que “yo no logro entender de que se enorgullece Gaido, si para potenciar aún más la actividad de Vaca Muerta y sus beneficios para los neuquinos, hace falta un verdadero plan plurianual de desarrollo de la producción energética de Neuquén, y una actitud de liderazgo para la concreción de los proyectos públicos y privados y de la normativa necesaria, que este Gobierno provincial y sus funcionarios, no pudieron, no quisieron o no supieron hacer, y no hay ningún indicio que sus candidatos vayan a hacerlo”.