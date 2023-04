Figueroa: "Voy a gobernar con los diferentes espacios políticos"

- ¿Cómo analiza el resultado de las elecciones a cinco días?

- Funcionó la campaña, la propuesta, la gente la interpretó. Pero no nos quedamos mucho en el análisis, comenzamos a trabajar al otro día. Nosotros tenemos que resolver los problemas de la gente y la política termina mirando para otro lado, peleando unos con otros El camino es buscar las soluciones que tenemos todos los neuquinos y también ojalá que podamos encontrar este mismo camino en la Argentina. Un camino de solución, un camino de hombres de Estado, un camino de encargar las cosas seriamente.

- ¿Y por dónde se va hacia ese camino, por ejemplo, de encauzar la problemática de la pobreza?

- Es lo que dijimos en nuestra propuesta en el momento de la campaña. Nosotros lo que tenemos que hacer de Neuquén es tener la posibilidad de incrementar los recursos que ingresen a la provincia en el ámbito privado y en el ámbito público me refiero, y que esos recursos generen un impacto a través de las políticas públicas en diferentes sectores, que existe una redistribución de oportunidades. Y para eso lo que tenemos que focalizarnos claramente es que hay cosas que están bien hechas y hay cosas que hay que cambiar. Las cosas que están bien hechas es, por ejemplo, la seguridad jurídica que se le brindó para las inversiones, existe un horizonte en las inversiones de Neuquén. Ahora bien, lo que falta es una redistribución de las oportunidades. Que tengan más oportunidades las empresas neuquinas, que tengan más oportunidades las personas que quieren trabajar y que son neuquinos, a su vez que sus hijos puedan estudiar, es muy simple, o sea, es mucho sentido común. Pero para eso tenemos que llevar adelante una distribución de otra manera, políticas de Estado que impacten. Nosotros ya nos pusimos a trabajar, es importante dos acciones creo que hemos tomado: una, inmediatamente, retomamos el diálogo con el gobernador de la provincia, eso es fundamental. Y, por otro lado, la decisión importante es ya comenzar a trabajar. Por supuesto Omar llevando adelante su tarea de gobernador de la provincia y yo aprovechar también, aprovechar digo entre comillas, el cargo de diputado nacional para ir gestionando inmediatamente las soluciones que necesitamos en Neuquén. Yo no quiero esperar hasta el 10 de diciembre, por eso me reuní inmediatamente el martes con el Ministro de Economía, en donde claramente comenzamos a puntear los temas que necesita Neuquén.

SFP rolando rolo figueroa (4).JPG Sebastian Fariña Petersen

- ¿Qué necesita Neuquén?

- El reconocimiento de nuestra riqueza con otro valor. ¿Y cómo podemos llevar adelante la posibilidad que ingresen más recursos a la provincia? Si nosotros pensamos exportar, incluso no lo habían mirado bien este tema, nadie hablaba de este tema hasta que no lo pusimos en la agenda. Si nosotros pensamos exportar nuestro gas y cobramos regalías sobre el neto, perdemos los ingresos brutos sobre todo lo que exportamos. Entonces nuestro gran flujo que va hacia la exportación no tributa en Neuquén. Entonces eso es con el Gobierno Nacional. Nosotros queremos, de lo que exportemos queremos una parte, entonces estamos trabajando en un reconocimiento tributario. Por otro lado, comenzamos a focalizarnos en obras importantes. ¿Cuál obra es importante? Llevar la energía eléctrica, por ejemplo, a Villa La Angostura. Y también el gas de Añelo, porque es un papelón nacional que donde nosotros queremos obtener nuestro gas la gente no lo tenga en su red. Por eso ya está en la etapa de financiamiento específico esa obra.

- ¿Qué otro tema habló con Massa, aparte de este tributario?

- Sobre las represas, que a las provincias se le tienen que reconocer más acciones y que la energía nos llegue con la tarifa diferencial de Comahue.

- ¿Y qué dijo Massa a eso?

- Que sí, que quiere lograr que la tenencia accionaria de Neuquén y de Río Negro se incremente y que las provincias podamos cobrar un canon también por el recurso natural, que es el agua. Entonces, todo eso va a estar en una mesa.

Nosotros producimos nuestra energía, la queremos más barata, con eso queremos desarrollar nuestra industria pero queremos que el vecino en la casa pague menos, es fundamental. Para que pague menos también tienen que ponerse en caja las cooperativas. CALF no puede ser la tarifa más cara del país. Tiene que eliminar esa caja política

- Esa es una crítica que se le viene haciendo hace rato desde la oposición al MPN…

- Sí, porque se sabe dónde están los gastos. Acá si hay algo que nosotros dijimos en la campaña: comenzó la etapa en la cual la política debe ser austera y las cooperativas son cooperativas y no pueden, porque inclusive el estatuto se los prohíbe, meterse en política. Hay que recuperar las instituciones.

SFP rolando rolo figueroa (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

- ¿Tiene posibles nombres para ocupar el Ministro de Energía de la provincia en diciembre?

- Con todos los ministros, tenemos los perfiles. Tiene que ser un equipo con jerarquía técnica y política. Entonces los perfiles de cada una de las áreas las tenemos, los nombres no, pero si lo estamos trabajando todo en equipo.

- ¿Se va a apoyar en el MPN para gobernar?

- Nosotros tenemos un proyecto político muy concentrado en Neuquén, pero también tenemos que pensar esto: Yo a partir del día domingo soy el gobernador electo de todos los neuquinos. Y realmente no me quiero focalizar en la política pública y quiero invitar a todos los neuquinos. Como lo dije minutos después de obtener el resultado electoral, nosotros nos tenemos que concentrar en una amplia convocatoria a todo el pueblo de Neuquén para poder lograr que Neuquén sea lo que nosotros nos merecemos. Las divisiones no me gustan, lo que me gustaría es que todos podamos coordinar para hacer esta provincia grande.

- ¿Pero cree que el MPN va a participar de su gobierno?

- Esa es una pregunta que hay que hacer a ellos. Yo tengo toda la voluntad de convocar a todos los sectores para hacer grande esta provincia.

Rolando figueroa entrevista en estudio.mp4

- Usted llegó con una coalición de partidos que lo apoyaron. ¿Cómo va a hacer para trabajar con fuerzas políticas que piensan tan distinto como el PRO o un sector del peronismo?

- De los nueve espacios (las colectoras que lo apoyaron) existen dos que tienen una mirada diferente o pueden llegar a ser tres, una mirada diferente de lo que quizá pretenden para la Argentina. Sin embargo, para Neuquén las cosas están muy claras, lo que pretendemos, y para eso firmamos un marco de acuerdo. Yo creo, al contrario, que se ha naturalizado tanto que la pelea es la clave para hacer política que nosotros hemos dado vuelta esto: que en realidad la clave es poder acordar. Entonces los acuerdos, el diálogo y el horizonte que hemos trazado es lo importante. Saben todos los integrantes de nuestro equipo el pensamiento que tenemos sobre cada uno de los temas, y eso fue siempre muy claro. Yo no le veo ningún inconveniente a poder gobernar con diferentes espacios políticos, es una evolución a lo que estamos viviendo

- ¿Se reunió con los máximos dirigentes del PRO en Buenos Aires?

- No, nunca me he reunido.

- ¿Y cómo tomó el apoyo explícito de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta y otros dirigentes de ese partido?

- Separemos la paja del trigo. Hubo dirigentes nacionales de partidos que se han sumado a este frente que apoyaron a sus listas, a sus listas de diputados. Tanto del PRO o del grupo de Cambiemos, como también dirigentes del peronismo, apoyaron a cada una de sus listas por los cuales simpatizaron. Nosotros teníamos dos listas peronistas y también hubo personas del PRO que colaboraron con sus listas. Es una decisión que la tomaron los dirigentes de Neuquén, los neuquinos, con una identidad propia de sumarse a un partido provincial.

- ¿Ya piensa en dos o tres medidas que tomará cuando al asuma?

- Para eso vamos a tomarnos el tiempo necesario y también tenemos que ser muy prudentes. El gobernador de la provincia es Omar Gutiérrez y es hasta el 10 de diciembre. Acompañaremos para ver qué podemos continuar y qué vamos a cambiar, pero es muy importante que nosotros tomemos un perfil de armado de lo que va a suceder desde el 10 de diciembre en adelante. Hoy nosotros no estamos gobernando la provincia, pero sí estamos mirando qué vamos a recibir y qué medidas se pueden tomar a fin de año que puedan incidir en nuestro gobierno, ahí tenemos que estar concentrados. Pero el gobierno es de Omar Gutiérrez.