Figueroa y dirigentes de su espacio apoyaron a su candidato en Cutral Co

El gobernador electo, Rolando Figueroa , acompañó a Rubén "Ojito" García en el lanzamiento oficial de su candidatura para la intendencia de Cutral Co, ante una multitud que colmó las instalaciones. Figueroa dijo que la provincia tiene que acompañar fuertemente para que la comarca "se ponga de pie", y para eso consideró fundamental ganar en Cutral Co y Plaza Huincul para que tengan la misma sintonía con el Gobierno provincial.

"Queremos que los fondos se manejen en forma transparente y no que una sola familia termine manejando absolutamente todo”, advirtió Figueroa frente a los presentes en el salón Janssen de esa ciudad.

En el lanzamiento estuvieron presentes integrantes de los distintos espacios que conforman la propuesta política que llevó a Figueroa a ganar las elecciones provinciales en abril pasado. El gobernador electo pidió "dejar atrás las diferencias y trabajar todos los sectores juntos por el bien de la comunidad, abriendo los brazos a nuevos espacios que se puedan sumar en Cutral Co, como en Plaza Huincul tras la candidatura de Claudio Larraza". “El 16 de abril ya pasó, ya dimos vuelta a la página. Agradecemos a los espacios que se sumaron para poder sacar adelante a la ciudad, porque gran parte de la dirigencia política de la provincia ha sabido interpretar que los problemas de la gente son los únicos adversarios que tenemos los neuquinos”, destacó.

Figueroa criticó que el Ente Autárquico Intermunicipal de Cutral Co y Plaza Huincul (ENIN) "haya recibido muchísimos fondos y nadie de la comarca sabe en qué se puso un peso, porque no existen controles y nadie da explicaciones”. En este sentido, recordó que este año el ente manejará más de diez mil millones de pesos, “que no deben ser solo para asfaltar, sino para generar trabajo y progreso en ambas localidades”.

Rubén "Ojito" García puso énfasis en la necesidad de dar solución en Cutral Co a la "falta de oportunidades", y criticó que la actual gestión municipal “en más de veinte años en el gobierno no ha tenido la capacidad de generar trabajo genuino". "Por eso, nosotros hemos asumido el compromiso de trabajar en forma articulada con la provincia para solucionar este tema. Hoy hay más de cinco mil personas que prestan servicio en el municipio en una forma absolutamente precarizada bajo el sistema de plus, hay que darle una solución definitiva a todos estos vecinos y vecinas de la localidad", aseguró.

En este punto, el candidato a intendente de Cutral Co asignó un rol fundamental a la educación y capacitación para ofrecer alternativas reales a la juventud administrando los recursos de otra manera. “Hoy los fondos del ENIM se manejan de forma arbitraria, decidiendo unos pocos a quién le toca y a quién no. Y por lo general le toca a esos que resultan ser funcionales a las familias del poder”, denunció.

García mencionó también, como parte de sus ejes de campaña, la necesidad de avanzar sobre el problema de la inseguridad, que dijo "atraviesa a toda la localidad de punta a punta”. También destacó el trabajo para concretar la llegada de los servicios a los barrios más postergados, y mencionó Monte Hermoso, donde dijo que los vecinos no tienen gas y "deben estar mendigando leña en el municipio”.

"Ojito" García y Figueroa agradecieron a Cesar Omar Pérez y a los integrantes de las 13 listas que acompañan su candidatura a la intendencia de Cutral Co, con quienes los une el "amor por la ciudad" y el objetivo de trabajar codo a codo para darle soluciones reales a los problemas que tienen los vecinos y vecinas”. “Es por ese sentimiento común que estoy convencido de que voy a ser el próximo intendente”, aseguró García.

Durante el encuentro, estuvieron presentes los candidatos a concejales de las 13 listas que acompañan la candidatura de García, también la diputada nacional Tanya Bertoldi, diputados y diputadas provinciales como Soledad Martínez, Leticia Esteves, Lucas Castelli y Carlos Coggiola; diputados y diputadas provinciales electos como Luciana Ortiz Luna, Zulma Reina, Matías Martínez, Ángela Barahona, Ernesto Novoa, Yamila Hermosilla y Marcelo Bermúdez; el concejal neuquino, Marcelo Zúñiga, y dirigentes de toda la provincia.