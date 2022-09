Figueroa y la duda de cómo competirle al "poder" del MPN

¿Eso implica que no teme ir a una interna? ¿o qué enfrentará a ese “poder” por fuera del MPN?

Durante la jornada de este lunes, en la que se conoció la decisión de competir por la gobernación de la provincia, Figueroa y su entorno se llamaron a silencio. No obstante, se supo que no hay definición respecto al modo en que competirá. Figueroa ya reservó el color Violeta y en estos días recibió la inquietud de algunos potenciales candidatos a intendentes que lo apoyan pero que quieren saber si la aventura será por dentro del MPN, porque no piensan sacar los pies del plato.

Esa y otras cuestiones hacen dudar a Figueroa respecto a la medida que adoptará.

A su vez, de jugar por fuera, trascendió que lo hará con un sello provincial, descartando la posibilidad de llevar una candidatura en representación de un partido nacional, lo que no implica dejar de lado un acuerdo electoral con alguna fuerza política que reporta en Buenos Aires.

La decisión, que podría tomarse este mismo fin de semana o más tardar a comienzos de la semana que viene, no le será fácil.

Si la pelea la da por dentro sabe que deberá enfrentar el peso del aparato del oficialismo, algo que ya le ocurrió en 2019. Pero seguirá perteneciendo al MPN y podrá continuar fortaleciendo una línea interna.

Si la pelea, en cambio, la da por fuera, evitará chocar contra el peso del sector Azul, cuenta a su favor con buena imagen e intención de voto (al menos eso dicen varias encuestas) pero ya no será un candidato emepenista.

En política uno más uno no es dos. Mucho depende para un candidato y su suerte electoral la manera, el espacio y qué nombres acompañen la presentación de esa candidatura.

La suerte de Figueroa estará en saber elegir qué carta jugar. Menudo problema.