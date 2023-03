Finalmente, prohibieron que su ex se lleve a sus hijas a Alemania

Carlos Matías Huenchuman tiene dos hijas, actualmente de 9 y 11 años, a quienes asegura que no tiene permitido ver desde noviembre de 2020. Una causa que no avanza, una denuncia de corrupción de menores archivada y la amenaza de una mudanza cruzando el charco, son las cosas que hoy no le dan paz. Finalmente, su pedido fue oído y una jueza le impidió a la madre cambiar la residencia de las pequeñas.

"Yo en el 2017 me separé de la mamá de mis dos hijas . Hicimos todo el trámite legal para el régimen de comunicación y pasarle la cuota alimentaria en Neuquén, yo podía verlas tranquilamente, no tenía horario fijo, nos íbamos de vacaciones, era un régimen libre", comenzó relatando Matías.

Hasta entonces, a pesar de la separación, el vínculo fluía con normalidad, pero pronto se presentó el primer inconveniente.

"En 2018 ella se puso en pareja y en 2019 se mudó a Villa Regina", contó el padre. La distancia entre Neuquén y la localidad rionegrina (aunque no sea mucha) se sumó a las responsabilidades del día a día y las rutinas de las niñas, de manera que la frecuencia se complicaba. Así, las visitas de las niñas se redujeron de viernes a domingo.

A pesar de esto, Matías relató que él y sus hijas lograban pasar tiempo de calidad en esos pocos días que se veían.

Así, 2019 se transformó en 2020 y cayó la pandemia. Con ello, una nueva complicación para viajar, pero las visitas y llamadas se mantuvieron.

"A fines de 2020 me hace ella con su pareja una denuncia penal y pide una perimetral. Sinceramente no sé por qué, puso por violencia, pero no tiene pruebas. Me tuve que aislar, no podía acercarme por tres meses, y en eso también me hicieron una denuncia por corrupción de menores. Todo eso era nuevo para mí, así que tuve que asesorarme con un abogado", confió el hombre.

Las denuncias definitivamente pusieron un fin a cualquier posibilidad de comunicación o visita a las niñas, pero Matías negaba las acusaciones y aún lo hace.

El avance de la causa, relató, no tuvo éxito; sus hijas fueron a Cámara Gesell, pero sus declaraciones no aportaron fundamento a la denuncia y en septiembre de 2021, se archivó. La perimetral también caducó.

Con esto a su favor, pidió a través de su abogado establecer un régimen de comunicación, pero el pedido fue negado por la jueza de familia.

"Mis hijas me miraban como a un desconocido y le dijeron a la jueza que no me querían ver, por eso la jueza lo negó. Yo las vi y sé que estaban manipuladas", aseguró.

Aunque en febrero de 2022 insistió para recuperar el contacto con sus hijas, la causa se dilató y la audiencia que finalmente tuvo lugar en octubre, no dio resultados, incluso a pesar de haber planteado hasta la posibilidad de visitas supervisadas.

Es así como, hasta el día de la fecha, Matías continúa sin poder ver a sus hijas y con la amenaza de que podría perder el contacto definitivamente. Es que, a inicios de febrero, indicó que le llegó un pedido judicial para autorizar a sus hijas a viajar y ser radicadas en Alemania, donde se irían con su madre a raíz del traslado por trabajo de su pareja. El hombre incluso sostuvo que la idea sería que la actual pareja de su ex adopte a las niñas legalmente, algo a lo que se niega y por lo cual pedía ser oído por la justicia cuanto antes.

Por todo lo vivido, Matías decidió hacer pública su situación en los medios de comunicación al enterarse que su ex pareja ya había sacado los pasajes para irse con las niñas a Alemania. Así, el miércoles al mediodía se presentó en el Aeropuerto Juan Domingo Perón de Neuquén para evitar que su expareja se las lleve sin su autorización a Alemania, pero la mujer nunca acudió.

Finalmente, el jueves, su pedido fue escuchando. De acuerdo con lo que el propio Matías confió a LMNeuquén, la jueza que lleva la causa ordenó a la madre no cambiar el lugar de residencia de las pequeñas, hasta tanto se resuelva la situación de fondo. Es decir, qué pasará con la denuncia que tiene el hombre en su contra.