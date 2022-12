Fiscalía tomó el caso del presunto acoso a una empleada de un shopping neuquino

El primero de los episodios de hostigamiento que la víctima aseguró haber vivido fue por parte de clientes. “Yo trabajaba como franquera, mi supervisora me decía en qué comercio tenía que trabajar cada día. Lo primero que me pasó fue cuando estaba en un comercio de prendas para hombres. Llegó un señor que quería calzoncillos y me dijo: ‘¿qué talle seré yo? Mira que tengo el miembro grande’. Y me lo quiso mostrar”, contó la joven a LM Neuquén.