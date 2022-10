Flamengo campeón de América pero Vidal no se salvó de las burlas

El que no la pasó bien, no obstante, fue el chileno Arturo Vidal, que ingresó en el complemento y los hinchas ecuatorianos le recordaron que no irá al Mundial 2022 tras la polémica entre ambos países.

Flamengo, haciéndole honor a su poderío, salió a buscar el partido, a llevarse puesto a su rival y a tomar del cuello a un Paranaense que, por orden de su DT Felipao Scolari, realizaba marcas personales a los futbolistas más talentosos de su rival.

Scolari dispuso persecuciones individuales y durante gran parte del primer tiempo podían observarse las parejas formadas a lo largo del campo de juego del estadio de Barcelona de Guayaquil.

Las primeras llegadas fueron a favor de los cariocas, en los pies de Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta y la temible dupla ofensiva formada por Gabigol y Pedro. Pero el rival respondió.

Así los arqueros Bento, de Paranaense, y Santos, de Flamengo, tuvieron trabajo y debieron intervenir en los primeros 30 minutos para proteger el cero en sus vallas. Los dirigidos por Scolari aprovecharon los errores cometidos por el experimentado Filipe Luiz, que a los 20 minutos pidió el cambio al lesionarse por segunda final consecutiva de la Libertadores.

Es que a Filipe Luiz le tocó marcar a Vitor Roque, de 17 años y una de las nuevas estrellas del futbol brasileño, dueño de una gambeta endiablada y un desparpajo envidiable.

El partido se rompería a los 42m y no por un gol: ese momento haría que el guion de Scolari se viera borrados de un plumazo en una acción en la que Loustau tuvo participación decisiva.

¡FLAMENGO ES CAMPEÓN DE LA #LIBERTADORES!

Venció 1-0 a Athletico Paranaense

Gol de Gabigol

3° título, tras 1981-2019

Convirtió 33 goles y recibió 8

2°trofeo internacional para Dorival Júnior

Convirtió 33 goles y recibió 8

2°trofeo internacional para Dorival Júnior

4° Copa consecutiva para un equipo brasileño (5 de las últimas 6)

El zaguero Pedro Henrique fue fuerte y con la pierna alta en una jugada contra un rival y se ganó la expulsión.

Cuando Atlético Paranaense sentía el hombre de menos, el talentoso Everton Ribeiro armó una muy precisa pared con Rodinei, llegó al borde del área y centró para que Gabigol la empujara al gol en el segundo palo.

¡GOLAZO DE FLAMENGO! Gabigol marcó de esta manera el 1-0 sobre Athletico Paranaense en la final de la CONMEBOL #Libertadores.

En el segundo tiempo Scolari abandonó las marcas individuales, decidió aguantar el encuentro y realizó cambios para buscar golpear de contragolpe, ya que Flamengo siguió yendo en busca del segundo gol con una gran tarde de Everton Ribeiro y en menor medida de De Arrascaeta.

A lo largo de los segundos 45 minutos, Flamengo fue pero le faltó precisión y la ultima estocada para poder cerrar el partido, aunque Everton Ribeiro y el uruguayo De Arrascaeta ponían claridad y los toques mágicos para poner en riesgo el arco defendido por Bento.

Entró Arturo Vidal en la final de la Libertadores y todo el público ecuatoriano le canta "No va al Mundial, no va al Mundial".



pic.twitter.com/vNm42hemnb — En Una Baldosa (@enunabaldosa) October 29, 2022

Esa falta de definición le daba vida al Paranaense de Scolari, que para el cierre apostó por los más jóvenes y rápidos del plantel para que poder llegar al empate. Y aunque los uruguayos David Terans y Agustin Canobbio hicieron trabajar a Santos, Flamengo logró conservar la victoria y se llevó merecidamente la copa.