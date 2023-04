Flavio Azzaro liquidó a Santiago Maratea por su colecta para Independiente: "Estoy harto de..."

La situación en Independiente es más que preocupante, no solo por su pésimo presente futbolístico, sino también por la grave situación económica que el club de Avellaneda está pasando actualmente. Cuando la situación se agravó tanto que produjo la renuncia de Fabián Doman de la presidencia, Santiago Maratea se ofreció para organizar una colecta para ayudar a pagar la deuda, sin embargo, en los últimos días, Flavio Azzaro dudó de que las intenciones del influencer no tengan un objetivo oscuro de fondo.

"Estoy harto de los engaños. De la gente que te quiere hacer ver que no tiene simpatías políticas, que no juega para nadie y que realmente lo que hace es beneficiar a ciertos sectores", aseguró el periodista.

Flavio Azzaro Maratea 2.jpg

"Pero ciertos sectores, lo que están haciendo en este caso es meterse en sociedades civiles sin fines de lucro. Lo que haga el PRO como partido en los municipios, si Maratea quiere ser candidato por el PRO, está buenísimo. Pero que nos venga a plantear que le escribieron muchos hinchas del Rojo diciéndole qué pasa si juntamos la plata. ¡Dale, Maratea!", lo acusó.

"No querés quedar pegado con ninguna agrupación política a pesar de que hay distintos indicadores que me podrían llevar a pensar a mí y a otros que tenés una inclinación significativa hacia el Macrismo. ¿Me vas a decir que no sabías que todo esto en Independiente estaba sucediendo?", cerró Azzaro.