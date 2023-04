Floppy Tesouro contó el calvario que vivió tras el reality de Telefe

"The Challenge me dejó un gran crecimiento personal porque hice cosas que nunca me hubiera imaginado hacer. Soy una persona que se dedica al fitness, tengo el Floppy Fitness que es mi técnica, pero realmente eso fue extremo", sumó sobre su experiencia en el programa que condujo Marley.

"Lo que me pasó fue una fatalidad, estuve tres meses en silla de ruedas, tuve una fractura de calcáneo. El doctor, gracias a Dios, me sacó adelante, aunque a veces estoy un poco molesta. Pero la realidad es que las fracturas ya no están, las lesiones no existen y volví a la vida normal, pero fue una etapa dura", confesó.

Y agregó: "Susana Giménez me llamó para ver cómo estaba. Tenemos muy buen vínculo, pero nos hablamos poco, aunque hemos compartido charlas profundas de mujer a mujer. Me recomendó su médico y a raíz de eso me empezó a atender el doctor. Siempre agradecida".