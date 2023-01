Fórmula 1: el piloto promesa que irá a juicio

La Fórmula 1 todavía no ha comenzado su temporada pero cada vez está más cerca de abrir su calendario, sin embargo uno de sus pilotos que más ilusión genera en el actual emparrillado se vio recientemente envuelto en un conflicto judicial de cuando se desempeñaba en su etapa de piloto “Junior”.

Nyck de vries.jpg Nyck de Vries hará su primera temporada oficial dentro de la Fórmula 1.

En los términos del contrato, habían establecido un interés anual del 3%, además de un porcentaje de los ingresos futuros del neerlandés dentro del Gran Circo hasta 2022. El problema está en que habían arreglado, también, que la totalidad del monto no debería ser devuelto si Nyck de Vries no llegaba antes de 2022, por esto el actual piloto de Alpha Tauri pagó, únicamente, los 190.000 euros correspondientes a los intereses en el contrato del préstamo y no así la totalidad del dinero.

Sin embargo, ante esta situación y, a pesar de que el abogado del piloto aseguró que están abiertos a saldar cualquier tipo de cuenta pendiente, Schothorst denunció que el piloto habría ocultado parte de sus ingresos durante el plazo del préstamo, lo cual origina el conflicto contractual entre el magnate y el piloto que, con 27 años, hará su debut como piloto oficial en la Fórmula 1 como compañero de Yuki Tsunoda y luego de haber sido campeón en Fórmula 3, Fórmula 2 e incluso Fórmula E.