Fórmula 1: Ferrari despidió a su director Mattia Binotto

Mattia Binotto continuará dentro de la escudería de Maranello hasta el 31 de diciembre, el cual será su último día y aprovechó para mandar un mensaje a todos los seguidores de la marca italiana así como también una reflexión sobre su trabajo. “Con el pesar que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Me voy de una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años, con la serenidad que da el convencimiento de que me he esforzado al máximo para lograr los objetivos marcados", comentó el ingeniero de 53 años.