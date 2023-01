Fórmula 1: Hamilton apuntó, nuevamente, contra Verstappen

La novela de la Fórmula 1 entre Lewis Hamilton y Max Verstappen continúa, aún luego de un año donde no tuvieron muchos roces dentro de la pista por las diferencias mostradas entre ambos equipos y sus respectivos monoplazas, donde los de Red Bull marcaron el camino a seguir, mientras que Mercedes quedaron relegados.

La temporada 2021 de la Fórmula 1 fue una de las más atrapantes en la historia del la categoría y fue la que terminó con el título de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton.

“A la gente le gusta hablar de que hay problemas entre Max y yo. Pero son puros cuentos de hadas. A Max lo respeto. Él es mucho más jóven, así que tal vez él tenga un problema conmigo”, comentó el piloto nacido en Stevenage, Inglaterra. De todas formas, trató de mantener cierta cautela con respecto al posible problema que puede existir entre ambos y reconoció: “Pero no estoy seguro de eso y en realidad asumo que no. Aunque no puedo hablar por él”.