Fórmula 1: Mick Schumacher firmó con Mercedes para 2023

Mick Schumacher carga con el peso de uno de los apellidos más fuertes dentro de la Fórmula 1 , ligado, además a Ferrari mayormente pero ahora, así como en su momento lo hizo su padre Michael, le tocará vestir los colores de Mercedes AMG tras haber abandonado la Academia de Ferrari en los últimos meses y no llegar a un acuerdo con el equipo Haas para continuar su vínculo en las próximas temporadas.

La historia de Mick fue de un crecimiento exponencial cuando en sus años formativos llegó a consagrarse campeón de Fórmula 3 en 2018 y Fórmula 2 en 2020. Así demostró que lo suyo era más que solamente el apellido y le valió el asiento a bordo de la escudería norteamericana al lado de Nikita Mazepin en 2021 y Kevin Magnussen en 2022. Sin embargo, parece que los resultados no convencieron a Guenther Steiner, director del equipo, quien terminó por decidir la no renovación del contrato del joven piloto alemán. También, argumentó que el nivel de Mick Schumacher no está en cuestionamiento pero que, para una escudería como Haas, que se encuentra en crecimiento, necesitan abaratar los costos con resultados consistentes pero, sobre todo, sin gastar en las reparaciones.