Fran Mariano mostró cómo le quedó la cara tras operarse con Lotocki

Con un desgarrador llanto, Fran reveló: “Lotocki me desfiguró. Yo no quería esto. Yo fui porque quería sentirme bien. Me inyectó aceite de moto, me destrozó la cara . Yo tenía aceite en las cejas, en los párpados y eso se estaba cayendo. Gracias a dios el doctor Sampietro lo pudo sacar, pero me dijo ‘en toda incisión va a quedar una cicatriz’“.

Fue entonces que agregó sobre el polémico médico : “Yo tengo lentes de contacto porque no veo. Me tocaba y sentía bolsas de líquido alrededor de los ojos. Ahora me las sacaron, pero eso era el aceite que él me había inyectado con el afán de hacer los ojos más rasgados ”.

Cabe recordar que hace algún tiempo reveló: “Lo sentí cuando había algunas cuestiones que no las podía controlar. Cuando me empecé a operar sabía que me estaba yendo de mambo y que había cosas que no eran sanas para mí. Me inyectaron silicona líquida en los labios. Creo que en algún momento de tu vida, se desarrolla la adicción y después se va empinando”.

el drama de Mariano Fran.mp4 Fran Mariano denunció a Lotocki.

“Uno puede ser adicto a la vida saludable o adicto a las guerras, pero la adicción en algún punto las llevás. Cuando alguien quiere algo, el fin justifica los medios. He pasado días enteros sin comer, pero mi ácido hialurónico y el bótox nunca me faltaron”, reveló a corazón abierto.

Y confesó finalmente sobre Lotocki: “Me hice un montón de operaciones en la cara: me hice la nariz, el mentón, los labios. En ese momento no tenía la distinción de decir 'quiero ser la mejor versión de mí mismo', entonces dije '¿quién le gusta a todo el mundo? Ricky Martin'. Y la gente me decía que me parecía un poco a él, y yo me la creí".