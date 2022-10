Francella rompió el silencio tras el golpazo que sufrió Racing: "Soy un meme caminando"

Días después de la catástrofe que se vivió en el Cilindro, llegaron las tan esperadas palabras de uno de los aficionados más reconocidos del conjunto blanquiceleste: Guillermo Francella . El actor dialogó con José María Listorti en Pop Radio y no pudo evitar ser consultado acerca del decepcionante final de torneo que protagonizó su equipo.

“No jueguen con eso porque terminé mal, desconozco qué pasó en el penal, sí sé que me hizo mucho daño, me mató, anímicamente no tenía ganas de ir al estreno de la tristeza. Fue una catástrofe deportiva mal, parece que estuviera guionado”, dijo Francella ante la pregunta del periodista deportivo Diego Arviilly.