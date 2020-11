Francisco Delgado le propuso a pareja que encare a Rodrigo Guirao Díaz

En este sentido, y para ejemplificar que tan liberal es su relación, el rionegrino dio a conocer una íntima situación, en la que quedó involucrado Rodrigo Guirao Díaz, amigo del mediático.

“Soy amigo de Rodrigo Guirao Díaz y él todo el tiempo va a México porque trabaja mucho en el DF. A finales de febrero, Rodrigo viajó a Playa del Carmen, yo estaba ahí parando con Valeria y Rodri se quedó en el mismo hotel. Entonces, le comenté a mi compañera, 'Vale, Rodrigo está soltero. Está en el cuarto 425, andá y tocale la puerta. Si yo fuera vos, lo haría'. ¿Viste la facha que tiene Rodrigo? ¡Es el maxim de la facha! Después, Valeria no lo hizo y se cagaba de risa pero yo se lo decía de verdad. ¿Cómo se lo iba a perder?”, detalló Delgado sobre su especie de relación abierta.

La anécdota no quedó allí y el modelo describió que al día siguiente él viajó a otra ciudad, pero su “compañera” seguía en el mismo hotel que Guirao Díaz. “Ese día me volví a Cozumel y ella se quedó en Playa del Carmen. Así que le pasé el teléfono de Rodri para que le escribiera. ‘Gorda, yo te paso el contacto, si querés escribile. Yo no me lo perdería’, le dije. Y no es que la estaba entregando. Simplemente sé que a ella le gusta, que él es muy fachero ¿y por qué se iba a perder de conocerlo?”.

Si bien Francisco remarcó que no había sido una propuesta para hacer un trío, él no tendría ningún inconveniente en cumplir con los deseos de Valeria. “¿Si le planteé hacer un trío con Rodrigo Guirao Díaz? No en este caso, pero si Vale me lo pide, ¿por qué no? Estoy abierto a eso, por supuesto. Alguna experiencia con Vale tuvimos del tercer tipo pero no lo hacemos habitualmente”.