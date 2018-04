FRANCISCO JOSE VILLAR (Q.E.P.D.)

12/01/1940-20/04/2018 El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Ltda. participan el fallecimiento y comunican que sus restos, velados en sala velatoria C de Olascoaga y Badilla de Cutral Co, serán inhumados hoy a las 16 en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.