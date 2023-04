Francisco Tinelli reveló los secretos de Marcelo a un año de separarse de Valdés

“Lo veo feliz, me encanta. Me encantaría salir con él, todavía no tuvimos como una salida clara así, pero lo estoy esperando”, reveló en cuanto a que le gustaría salir a bailar junto con Marcelo debido a que lo vio al conductor con amigos en un boliche.

eqiVZ_e7Xu5kijJl.mp4 Fran habló de la actualidad de su papá, Marcelo Tinelli

Por su parte, cuando le consultaron acerca de porqué sigue trabajando y creando nuevos proyectos, reveló: “Siempre apuesta él, y yo sé que para él el trabajo y generar trabajo es lo más importante para él”.

Fuera de su papá, también contó en que anda en su vida profesional y artística, donde reveló: “Trabajando con proyectos, ahora con la música con unos amigos, es una fecha de amigos. Estoy también haciendo cosas con mi hermana, con Micaela, proyectos que me gustan mucho. Algo que tiene que ver con una colección de la marca de ella”.

Y por último, en cuanto a sus hermanos y sus relaciones expresó: “Mica está muy bien, con Licha está barbara. Lelé no sé en que anda. Juani también está soltera, yo estoy de novio”.