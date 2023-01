Fraude y desconfianza: así operaba la estafadora de Centenario

La inspectora municipal sospechada de estafadora operaba a través de varios grupos de Whatsapp, no sólo de Centenario sino del resto de la provincia de Neuquén , para la venta de lotes y casas prefabricadas . Pero en las últimas semanas, mucha gente comenzó a sospechar del fraude debido a que no se cumplían los plazos de entrega, ni de las tierras ni tampoco de las viviendas.

“Ustedes acá son 14 en este grupo hay cuatro grupos más, son 25 personas que están bajo su responsabilidad y me voy a hacer cargo si algo pasara. Pero a mí me respalda la inmobiliaria. Y digo que desconfía y cree en la gente que habla mal, no voy a entrar en discusión. Los que hablan, sé por qué hablan, averigüen quién son, nosotros ya sabemos quiénes son, están todos identificados, y es verdad son de la Municipalidad y son compañeros, porque trabajo en Inspección”, sostuvo la sospechada, en los distintos audios que circulan entre los grupos.