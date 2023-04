Fredy Villarreal contó cómo fue el día que pensó en irse a las manos con Tinelli

Es que el comediante estuvo de invitado en LAM y contó el episodio que vivió con quien era su jefe en ese entonces. “Cuando nos trenzamos un poco, nos separaron”, admitió Fredy antes de agregar: “Yo me quería matar. Marcelo es calentón jugando al fútbol”.

“Una vez, pasado el tiempo, le hablé de esa pelea a Marcelo y él me decía: ‘Yo no lo recuerdo’. ‘Sí, Marcelo, nos peleamos y nos pecheamos para pegarnos una piña’. Nos separó Gabriela Galaretto”.

“Esto ocurrió en Punta del Este, y una vez que nos peleamos, se suspendió el partido”, aclaró el comediante. “Después de la pelea, estuvimos sin hablarnos pero por poco tiempo. Yo subía en el ascensor y de la tristeza que tenía, pensaba: ‘¿Cómo me voy a pelear con mi jefe?’. Pasa que en el fútbol todos somos calentones. Y ahí me di cuenta de que no tenía la tarjeta (para ingresar a la habitación). Entonces vuelvo a conserjería y, en un piso, sube Marcelo al ascensor después del conflicto”, contó.

“Entonces nos encontramos en el 2 x 2 del ascensor, nos miramos y nos dimos un abrazo. Y terminó ahí, no pasó más nada”, reveló cerrando la historia de la mejor manera. Una de las angelitas es Marcela Feudale, quien también fue parte del exitoso ciclo. Ella reveló que no estuvo ahí cuando pasó, sin embargo, admitió recordar el hecho.