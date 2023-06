Frío, carpas y espera: las historias de los que esperan por un trabajo en el CPE

Un enorme despliegue para no perder la posibilidad de postularse como auxiliares de servicio; una búsqueda para cubrir reemplazos que vayan surgiendo sobre la marcha, pero que cotiza para entrar en el sistema y hacerse de un sueldo y condiciones laborales atractivas entre tanta informalidad y falta de oportunidades, especialmente para los más jóvenes que no logran acceder a un trabajo por falta de experiencia.

"Hay gente que le pagó a una persona para que le cuide el lugar. Así hacían la mayoría que estaban adelante", comentó una mujer.

Otros, en tanto, optaron por arrancar la espera a primera hora de la mañana, destinando gran parte del día a la gestión. "Hoy va más rápido porque pudimos scannear el QR antes y llenar el formulario. La fila es solo para que certifiquen tus datos con el DNI y te den el comprobante de la inscripción. Ayer mucha gente fue atendida recién a las 7 de la tarde. Al ser el primer día, todo era más complicado. Algunos fueron a sacar fotocopias, pero no tenemos que presentar nada. A otros el teléfono no les permitía scannear el QR. Luego fue mejor. Igual yo prefiero dormir en el auto y al otro día salir temprano, a venir a las 5 de la mañana y estar todo el día", contó una mujer que montaba guardia con dos amigas.

"Nosotras estamos desde el lunes. Somos un grupo y nos turnamos para estar acá", contó -en diálogo con LMN- Paula, quien hizo a un lado sus tareas cotidianas para asegurarse que su hija sea atendida el jueves temprano por la mañana.

"Vamos rotando para no entumecernos de frío. Algunos vienen a la noche, otros a la mañana y otros a la tarde. Trajimos carpa, comida, tuvimos que organizarnos con nuestros maridos para ir a buscar a los nenes al colegio. Entre todos nos ayudamos. Mañana no vengo, vienen directamente mi hija a presentarse. En nuestro grupo son todos chicos que están estudiando y están buscando este recurso para salir adelante. Algunos trabajan, pero no les alcanza. Pero bueno, esto también es suerte porque van a sorteo", agregó.

"El lunes por la noche estuvo muy frío, quienes estuvieron acá la pasaron muy mal. Una chica hizo cola toda la noche y se fue llorando porque la quisieron inscribir. Es de clase 82, todavía no había cumplido los 41, pero no la dejaron presentarse. En el aviso decía que era hasta los 40, pero no especificaba que no tenía que haberlos cumplido... No sabés cómo estaba esa chica", lamentó María, quien compartía la espera con Paula.

"Nosotros decíamos qué injusto. Se quedó en la noche más fría y ni le recibieron los papeles. ¿Cómo le levantás el ánimo a la gente, a una chica de 40 que se siente vieja porque por la edad no puede conseguir laburo? No sabés cómo lloraba y nosotras no sabíamos qué hacer. Y más con lo mal que está la situación hoy en día", lamentó. "Nos puso mal esa situación", remarcó conmovida y preocupada.

Con consciencia de las horas que le quedaban por delante, en la vereda de la calle Belgrano a 1300, Daniela se dispuso a hablar con este medio, luego de la actitud evasiva de la gente que tenía alrededor. "Yo estoy desde el domingo a las 6 de la tarde. Me tocó inscribirme el martes. Hoy se inscribió mi sobrino y mañana le toca a mi marido. Nos fuimos organizando para que sea más leve. Ellos (por las autoridades del CPE) dijeron que no había necesidad de acampar, pero a mi me resultaba más cómodo venir antes para ser primeros y aliviarnos más rápido. Ayer estuvieron hasta la 6 de la tarde anotando", sostuvo.

"Para mi es importante esta oportunidad. Tengo un hijo de tres años y mi marido es el único que trabaja y no nos alcanza. Menos con la economía actual. Espero tener suerte y conseguir trabajo", exclamó sin perder la sonrisa.

Unos metros más adelante, Daniela calentaba sus manos mientras miraba las llamas de su fogón. "Yo estoy acá desde las 7 de la mañana, recién mañana me toca. Ayer vi que hubo gente que tuvo que estar hasta las 6 de la tarde, así que decidí venir temprano hoy para no tener que esperar tanto mañana, aunque me cague de frío", dijo.

"Vine con mi pareja, el también va a anotarse, queremos tener un trabajo seguro. Me traje guantes, cuatro pantalones, mate, comida, la carpa", enumeró entre risas.

A diferencia de la mayoría de las personas, que opinaron que hubiera sido mejor una inscripción virtual para evitar la larga espera en jornadas bajo cero, la joven de 20 años se mostró conforme con la organización. "Para mi está bien. Por ahí hay gente que quiere todo de arriba, que se queja porque pasa frio. Para mi está bien", aseguró.