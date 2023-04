El spot rápidamente se viralizó y fue blanco de críticas, muchos usuarios de las redes lo tildaron de gracioso y desagradable, pero, lamentablemente no deja de ser una triste realidad.

En el video, el postulante muestra que en la ciudad muchas calles no están asfaltadas y algunos vecinos no tienen baños. "Seguramente vos tenés un lugar donde ir a cagar. Pero más mil familias en Tafí no tienen agua ni baño", asegura el candidato tucumano el video.

En el spot, que dura 51 segundos, Lazarte señala: "Seguramente el intendente y su señora también tienen un lugar donde ir a cagar y debe ser muy lindo. Pero más de mil familias taficeñas no tienen esa posibilidad".

Enrique Lazarte spot candidato tucuman

El candidato apuntó contra el actual jefe comunal y señaló que su gestión no logró terminar con el problema durante los últimos ocho años.

"Una de las primeras medidas que voy a tomar cuando asuma es poner en marcha el programa ‘baños dignos’ que consiste en construir los mil sanitarios que faltan en Tafí en tiempo récord para que todos tengamos la posibilidad de ir a cagar a un baño decente", finalizó diciendo el candidato a intendente en su polémico spot de campaña.

Campaña intendente Tafí Viejo.jpg

Al ser consultado por el polémico spot, Lazarte dijo que la intención era “shockear” a los ciudadanos de esta localidad de casi 40 mil habitantes, ubicada a diez kilómetros de la capital tucumana. “Vivo con mucha ansiedad lo que pasó. Pretendíamos shockear a la comunidad de Tafí Viejo, pero se ha viralizado a nivel nacional y todos los medios han encontrado una respuesta a esta problemática y al modo de comunicar”.

“Yo soy contador y docente, entonces al principio dudaba un poco de ser tan frontal y sincero, pero es mi estilo de decir las cosas por su nombre y afrontar la problemática siendo muy frontal en el accionar”, contó Lazarte sobre la incertidumbre que tuvo en un primer momento al respecto de hacer o no ese tipo de propuesta.