Fue al hospital por un dolor de muelas y murió

No soportaba más el dolor de muelas y asistió al Hospital local para que le pongan una inyectable. Pero no sólo que los síntomas fueron empeorando, sino que luego falleció y su familia se queja de la atención médica. El confuso episodio que la justicia investiga ocurrió en Villa Regina.

"A las 4 de la mañana me llama mi mamá para ver si podía ir a ver a Diego a la casa, y cuando llego el estaba sentado en el piso y me decía -Aldi no me puedo mover, no siento las piernas ni los brazos-. Llamamos a la ambulancia y no vino. Entonces con mi papá lo cargamos en una reposera en la camioneta y lo llevamos a la guardia", comenzó narrando Aldana, hermano de la víctima.