Fue baleado por dos personas en moto cuando iba a comprar

Un joven se encuentra internado en el Hospital Regional Castro Rendón desde que fue baleado por dos personas en moto cuando entraba a un local en Cutral Co . El ataque se asemeja a un ajuste de cuentas, pero la víctima aseguró desconocer el móvil. Afortunadamente, ya está fuera de peligro.

“Él sintió el dolor y se dio cuenta que estaba lesionado, pero desconoce quiénes podían ser los autores y afirmó que no tiene enemistad con nadie”, confió Mazzone.

Es muy habitual que, en este tipo de situaciones, las víctimas de estos ataques se rehúsen a brindar información a las autoridades. No obstante, este no fue el caso, por lo que ya se inició una investigación al respecto. No se descarta que los agresores se hayan equivocado de persona incluso.

Por el momento, Investigaciones de la Policía de Cutral Co y Plaza Huincul ya ordenó el relevamiento de cámaras del sector para tener más indicios de los agresores y hacia dónde huyeron. Hasta este martes, no hay demorados.

Horas más tarde ese día, desde el hospital local informaron que se estaba derivando al paciente al Hospital Regional Castro Rendón para ser intervenido quirúrgicamente por una lesión vascular sufrida producto del disparo. Aún así, Mazzone confirmó que esta semana, el joven continuaba "internado y fuera de peligro".