Fue en busca de su primer noviazgo pero lo rechazaron

Matías demostró todo el amor que sentía por Karina a través de diferentes canciones, e incluso Antonio Ríos tocó en vivo para ellos.

Nada alcanzó para conquistar el corazón de la mujer, que decidió darle un beso en la mejilla para mostrar su rechazo.

“Me pone mal que en el programa Ojos que no ven rechacen a los chicos”; “Me clavé viendo Ojos que no ven toda la tarde para que le diga que no al pobre gordito”; “¡Qué mal! Ella se lo pierde”; “Es triste que por eso muchas rechacen a alguien que de verdad las quiere sólo por el peso” y “Me da bronca que nada más se fijen en el físico”, fueron los mensajes que se leyeron.