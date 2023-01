Fue a comprar al supermercado y le robaron la camioneta

Acto seguido, lamentó que las autoridades del mayorista solo le permitieran acceder a capturas de pantalla de los videos y no a las imágenes en movimiento. "Desgraciadamente, lo que nos dijo la policía es que el híper no acostumbra a dar los videos. Así que veremos qué podemos hacer", dijo el hombre.

images.jfif Chevrolet Captiva

Para dar con los delincuentes, Javier difundió su caso en las redes sociales con la única prueba que pudo conseguir. El posteo generó algunos llamados entre ellos el de una personas pidiendo dinero por el rescate del vehículo. "No llegamos a un acuerdo porque no pudieron probar que tenían la camioneta y ya sin la camioneta no queremos perder más plata. Si no me das una prueba fehaciente que la tenés no voy a negociar", comentó.

"La policía me había advertido que eso iba a pasar y que el 90 por ciento de las veces, las personas resultan estafadas. Están desesperados por el vehículo y además de perderlo, luego pierden la plata por el rescate", planteó.

Respecto del accionar de la policía, Javier manifestó: "Me tomaron los datos y se manejaron rápido, pero bueno, las estadísticas que manejan no son buenas. Desde ese punto de vista, las esperanzas no son muchas". "La gente del seguro me dijo que tal aparecen los autos, pero hay que ver en qué condiciones", agregó.

Respecto a la camioneta Javier detalló que es una Chevrolet Capitava carrozada color blanco. "No tiene muchos detalles, no tiene calcomanías ni nada. La patente empieza con las cocales AA y termina con las letras FK.