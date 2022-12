Fue el mejor jugador del Mundial 2010 y analiza a la Scaloneta para LMN

"La veo bien, está avanzando que es lo importante. Ahora enfrenta a una buena selección como Holanda, sacando la derrota extraña con Arabia Saudita, el primer rival exigente que va a tener desde que empezó el Mundial...", opinó el atacante charrúa.

EL URUGUAYO DIEGO FORLÁN EN EL MUNDIAL DE SUDÁFRICA 2010 [HD]

"Va de menor a mayor Argentina en el Mundial, no quiero desmerecer a las demás selecciones, pero México, Polonia, con Australia sufrió un poquito pero tampoco la inquietó tanto... Ahora va a tener un rival a la altura. Pero ojo, eso en la previa, capaz termina siendo fácil", agregó respecto al aumento de las exigencias.

"El fútbol es muy complejo, no es sencillo pronosticar quien va a seguir o no. Fijáte lo de Bélgica, el cambio generacional no es sencillo. Cuando tenés buenos jugadores y quieren seguir, no es fácil decir basta. Argentina lo hizo en un buen momento y ya ganó la Copa América", destacó...

Pese a su impactante logro en 2010, le bajó el perfil a las conquistas personales y resaltó lo grupal: "Hubo tantos buenos jugadores uruguayos siempre, en Sudáfrica me tocó hacer un buen mundial, Balón de oro, goleador del torneo, pero fue gracias al gran momento colectivo también, para nosotros ese cuarto puesto fue importantísimo", redondeó.

¡Grande, Diego!