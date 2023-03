Fue mamá de gemelos y no sabe cuál es cuál: terminó en la comisaría

La mamá de dos bebés gemelos de 45 días de vida no pudo reconocer cuál era cuál y tuvo que acudir a una comisaría para que les tomen las huellas digitales. La historia se viralizó en las redes y los usuarios quisieron saber más de la historia.

Sofía Rodríguez escribió en Twitter: “Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”. Rápidamente el mensaje tuvo una ola de repercusión y capturó la atención de cientos de seguidores, que no dejaron de preguntar cómo siguió la insólita historia.