Candela Ruggeri también llora la muerte de Santiago Vázquez, que según el primer informe médico, se habría dado por un paro cardiorrespiratorio. Es que la joven modelo fue novia del actor durante siete años (comenzaron a salir a los 15 años y cortaron a finales del 2014, cuando ella se candidateaba para ingresar al “Bailando 2015”) compartiendo una etapa importante de su vida con él.

Aún sorprendida y conmocionada por la noticia, la hija del ex futbolista publicó una tierna foto de ella junto a Santiago y le dedicó un emotivo mensaje de despedida. “Me despierto pensando que es todo una pesadilla, todavía no entiendo nada y no creo que lo entienda nunca. Me cuesta mucho escribir esto, pero quiero contarles lo que fue Santi para mí”, arranca su emotiva carta, y continúa diciendo: “Fue mi primer amor, le entregué todo mi corazón por siete años y lo cuidó como oro. Me dio hasta lo que no tenía para verme feliz y es lo que hacía, hacía feliz a los demás hasta cuando él no lo estaba”.

“Me duele hablar en pasado, pero quiero que sepan que se fue una persona buena, pero buena de verdad, de luz, que quiero mucho y que nunca voy a olvidar. No se lo merecía, pero Dios sabe por qué hace estas cosas y me quedo con todos los recuerdos. Estoy agradecida por haberte cruzado en esta vida rara y aunque ya no la compartíamos, siempre vas a estar en mi corazón SV”, finalizó la blonda.

Abrazos al alma: Cris Morena también saludó a Nico Vázquez: “Santiago, vuela alto hacia la luz”, escribió.

“Sé de tu dolor”

Cris Morena, la gran mente detrás de las tiras para adolescentes, le brindó todo su apoyo a la familia de Nicolás, con quien trabajó en ficciones como Casi ángeles y Alma pirata.

“Te abrazo más fuerte que nunca, Nico. Sé de tu dolor, todos lloramos con vos! Santiago, vuela alto hacia la luz. Mucho amor, Nico Vázquez”, escribió la autora.

Cris también sufrió la muerte de un familiar muy cercano, su hija Romina Yan, el 28 de septiembre de 2010, lo que la llevó a distanciarse de los medios por un largo tiempo.