Un adolescente de 14 años sufrió una fractura cuando participaba de un partido y ahora denuncian que desde Deportes les dijeron que no hay un seguro médico que les cubra los gastos porque es "para los más necesitados".

Lucía, mamá del chico, contó en LU5 que su hijo fue citado al preseleccionado de fútbol de la liga Lifune para representar a la Provincia en los juegos deportivos que se realizarán en Ushuaia. Cuando su hijo jugaba un partido de paddle, se golpeó y se quebró la clavícula.

"Una mamá me mandó un mensaje que decía que me venga porque el nene sufrió un golpe fuerte. Ellos no me llamaron ni nada. Cuando llegué me dijeron que se había golpeado con otro chico, que le habían puesto gel, pero que lo lleve al médico", relató la mamá.

En una clínica le avisaron que el chico tenía una fractura de clavícula y que posiblemente, necesitarían operarlo. Según contó Lucía, en ese momento llamó al entrenador para pedirle los datos del seguro ya que su obra social no cubría todos los gastos.

"Le avise y le pedí el seguro porque la obra social no cubre todo y me respondió: 'No sé cómo es esto, pero el seguro es para los más necesitados'", expresó. La mujer denunció que ahora debe afrontar todos los costos del tratamiento y traslados de su hijo.

Diego Landeiro, coordinador de Lifune, aseguró esta mañana que no se le negó el seguro y que todos los niños y jóvenes que van a la Ciudad Deportiva tienen cobertura. "Acá todos tienen seguro instantáneamente, no se por que la mamá tomo esa reacción", dijo el funcionario.