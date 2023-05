¡Fuego amigo! Qué ex jugador de Boca trató de mala persona a Juan Román Riquelme

La interna de Boca sigue creciendo y cada vez hay más polémica política en el club. En medio de un año de elecciones en donde Juan Román Riquelme y su nueva agrupación intentarán conseguir otro mandato, mientras que enfrente está Andrés Ibarra, ex dirigente de Boca y compañero político de Mauro Macri, un ex jugador del Xeneize salió a criticar a Riquelme por sus últimas declaraciones en la prensa.

Es que en medio de la levantada de Boca en los últimos partidos, Juan Román Riquelme salió con los tapones de punta y atacó a Andrés Ibarra. "Voy a ser bostero hasta el día que me muera... Y solamente tengo las cosas claras: amo a mi club y soy el hombre más feliz del mundo porque volvimos a ser un club de fútbol. Yo de chico me hice hincha de este escudo, esta gente es hincha de un partido político. Las cosas son demasiadas claras. Deberían venir a alentar a Boca si tan hinchas son", aseguró Juan Román Riquelme en la última nota que hizo.

Fue ahí que desde su cuenta de Instagram Pablo Migliore atacó los dichos del vicepresidente de Boca. "La final de Madrid es un tema que disfrutan 'ellos'. No nos tocó, punto. Duele que JRR (Juan Román Riquelme) la use para dividir el sentimiento", aseguró antes de agregar: "Aunque no sorprende, es de la época en la que Don Soy Bostero enseñaba que una Libertadores vale 10 torneos locales".

"Ahora nos enseña que son importantes los campeonatos de Reserva y del fútbol femenino. ¡Esclavo del sentimiento siempre! ¡Rehén de la política nunca!", agregó filoso.