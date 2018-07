Fuego cruzado

Diego Maradona y Fernando Burlando vienen manteniendo un entredicho cargado de agresiones, acusaciones y desmentidas en los últimos días. Una de las fuertes acusasiones de El Diez fue cuando aseguró que el mediático abogado había tenido relaciones con Ronaldinho, ex crack del Barcelona. “Cuando me trajo a Ronaldinho y después fuimos a la habitación de la casa de él. Imaginate que si vos vas a la casa de Burlando, o a la habitación de Burlando, no vamos a cambiarnos, vamos a hacer otras cosas”, contó Diego en el programa Confrontados.