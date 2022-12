Fueron en busca de dos ladrones armados y hallaron plantas de marihuana

Luego del robo, ambas víctimas continuaron caminando en dirección hacia su domicilio, pero al estar junto a un barranco, pudieron ver como el auto en el que se trasladaban los delincuentes no sólo se alejaba, sino que continuaba camino hacia un sector de toma, para ingresar en el patio de una vivienda precaria a unos 100 metros de allí.

Con esta información, los jóvenes dieron aviso a la Policía de Comisaría 20 de inmediato y al ser asistidos en el lugar, relataron todo lo ocurrido y señalaron dónde parecían esconderse los asaltantes. Por su parte, los efectivos acudieron al lugar apuntado por las víctimas y dispusieron una consigna en el lugar mientras se tomaba comunicación con la fiscalía de turno para requerir una orden de allanamiento y secuestro del auto de escape.

La autorización que tramitó la fiscal de Robos y Hurtos Mariana Córdoba llegó recién al día siguiente, por lo que la diligencia de allanamiento comenzó alrededor de las 11. Lamentablemente, "el resultado no fue el deseado", ya que no se hallaron armas, el celular robado ni al hombre señalado como el ladrón armado, sino sólo a dos mujeres mayores de edad y una niña.

"Durante la noche, cuando permanecía el domicilio consignado, la mujer manifestó que el auto lo habían dejado ahí, pero no era de ella, así que lo empujó hacia la calle", hizo saber Ranguiman. El Chevrolet Corsa fue finalmente secuestrado.

En una requisa que se le practicó posteriormente, se halló un proyectil calibre 32 milímetros, aunque en la escena del robo, la vaina disparada se correspondía a un arma 9 milímetros.

Por último, se encontraron 13 plantas de marihuana en el patio, que fueron incautadas por efectivos de Antinarcóticos y por las cuales se notificó a la propietaria de la vivienda de su imputación a una causa de la Justicia Federal, por infracción a la Ley de Estupefacientes 23737.

Por todo esto es que los resultados del procedimiento aun no fueron concluyentes y se continuará investigando para dar con los autores. En cuanto a las víctimas, más allá del susto y los golpes recibidos, no presentaban lesiones visibles y prefirieron no ser revisados.

En el allanamiento participó personal policial de Investigaciones de la Comisaría 20, Seguridad Metropilitana y la División Antinarcóticos.