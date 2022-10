Dos conductores protagonizaron un fuerte choque esta madrugada sobre la Avenida Mosconi en sus camionetas y ambos fueron hospitalizados. Uno de ellos, que sería un ex funcionario provincial, se negó al control de alcoholemia y fue multado.

No obstante, indicó que el personal de Tránsito arribó antes que el de Salud gracias al aviso de los efectivos de Comisaría 16, por lo que al verificar que los conductores no presentaban ninguna lesión grave a simple vista, decidieron someterlos a un control de alcoholemia.

choque ruta Policía del Neuquén

En ese contexto, el conductor de la Toyota se mostró muy ofuscado y se negó rotundamente a someterse al test, por lo que los efectivos, en presencia de un testigo, le labraron el acta contravencional correspondiente y secuestraron su camioneta hasta que abone la multa.

Incluso, trascendió que el hombre, que sería un polémico ex funcionario de la provincia, habría intentado zafar del procedimiento alegando ser familiar de un ex jefe policial. Esta información no pudo ser confirmada por fuentes oficiales.

En cuanto al conductor de la Sprinter, toda la documentación se encontraba en regla y su alcotest dio negativo.

Peritos accidentológicos relevaron la escena y se analizarán cámaras para chequear si además alguno de los involucrados cruzó en infracción, desencadenando así el choque.

Mañana accidentada

Otro choque en la capital tuvo lugar unas dos horas más tarde en el centro entre otros dos autos, un Chevrolet Onix conducido por una mujer y un Fiat Uno en el que se trasladaba un hombre. La colisión se produjo cuando los involucrados llegaban a la intersección de Avenida Argentina y Elordi, y producto del siniestro, el Onix terminó sobre la vereda y casi metido en una rotisería en la esquina.

Mientras que el hombre fue trasladado a la clínica CMIC para ser atendido por lesiones leves, la mujer se encontraba bien.

Ambos conductores tenían la documentación en regla y arrojaron resultado negativo al alcotest.