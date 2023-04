Fuerte denuncia de los ex Gran Hermano contra Eloy Rivera: "Es un tipo difícil"

Eloy Rivera fue participante de Gran Hermano 2015, y hoy se encuentra internado en el Hospital Fernández luego de ser apuñalado por la pareja de su ex novia. Según se pudo saber en las última horas, Rivera también fue detenido por violencia de género contra la mujer a la cual intentó atacar en su domicilio.

El hecho se registró en la madrugada del viernes 14 de abril, en el barrio de Palermo, en la Capital Federal. Según develaron diversos informante, esta no sería la primera vez que se lo acusa de delitos de esta índole, ya que algunos años atrás también intentó asesinar a su novia. “Tuvo que intervenir la policía y ya tiene una causa”, dijeron.

En junio de 2022, también en la tierra del Tío Sam, ocurrió algo similar: esa causa quedó caratulado como “lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas”. Sus ex compañeros de Gran Hermano no guardan los mejores recuerdos: “Es un tipo muy fuerte, y salta feo ante cualquier inconveniente. Tiene problemas, seguro. Nosotros quisimos ayudarlo, pero no pudimos”, dijeron.

rivera-gran-hermano-1.png Eloy Rivera, el ex Gran Hermano que vive de problema en problema.

Desde que salió del reality en 2015, la vida del joven Eloy Rivera “no fue muy buena”, según sus propias palabras. Pese a la fama que consiguió en su tiempo en Telefe, el galancito no pudo despegar en lo artísticos. Y terminó sumergido en problemas económicos y laborales.

Todo esto tuvo su corolario en la justicia: allí se acumulan denuncias en su contra por maltrato a sus parejas. “La falta de trabajo en los medios de comunicación lo empujó a convertirse en actor triple X. Y eso es un mundo muy pesado”, dijeron algunas personas que intentaron defenderlo.

Según relataron los otros protagonistas de la historia, el pasado fin de semana, Eloy tenía una perimetral que le impedía acercarse a su ex. Aunque al final lo terminó haciendo con un cuchillo Tramontina en su poder. “Había una clara intención de hacer daño”, aseguran.

Fue ahí cuando la pareja de la mujer la defendió y le quitó el arma blanca a Rivera, al cual terminó con cortes en el hombro izquierdo, en la zona del tórax derecho y le provocó lesiones en un pulmón y una oreja.

Hasta el momento, según diferentes fuentes, Rivera se encuentra internado en estado reservado con consigna policial. Se lo imputó por “desobediencia y homicidio en tentativa”.