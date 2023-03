Fuerte denuncia de un periodista partidario de Boca contra la dirigencia del club

“Qué lindas épocas aquellas en las que podías decir lo que querías, que nadie te iba a decir nada. Llegamos a la cabina y había una señorita que si yo no le pido que se presente, no se presentó, y había tres muchachotes, uno de los cuales es hijo de un hombre que es responsable de un gremio de docentes universitarios", soltó el relator en la apertura de la transmisión de "Boca de Selección" por Radio del Plata (AM 1030).

"El señor, grandote, te miraba desafiante, y había otro, un rubio llamado Eugenio Buscaglia y uno más que no hablaba. Fue a 10 minutos de empezar la transmisión y nos dijeron: 'Venimos a avisar que les vamos a sacar la cabina porque ustedes no están alineados a la gestión'" , detalló Mollo.

A continuación, el reportero soltó: "Les voy a pedir disculpas si tengo el peor relato de mi vida, pero vamos a sacar esto adelante. Mirá que en San Martín (barrio de CABA donde vive) vi cosas, y recorro las canchas del mundo, pero esto no lo viví jamás en todos los años que llevo en el periodismo años".

"No es fácil meterse en el partido, seguramente alguna palabra oficial tendremos en un rato para saber lo que pase en Boca hoy, y por qué se quiere torcer la opinión que uno quiere ejercer con libertad. La imagen de hoy (por el lunes, día del partido), de mandar a una señorita a la que no se le puede decir nada, porque si no es considerado violencia de género, con tres personas cruzadas de brazo, de los cuales ninguno se identificó, invitándome a otro lugar, es una locura", añadió.

daniel mollo boca.jpg Daniel Mollo, periodista partidario de Boca, denunció un episodio de censura en La Bombonera.

Según indicó el periodista que hace varios años sigue la campaña de Boca, él y su equipo ya habían sido advertidos a la tarde: “A las 5 de la tarde recibí un anónimo que decía que o me alineaba a la gestión o me sacaban la cabina. Yo no sé qué es alinearse a la gestión. Ayer habló una hora Carlos Colombo (presidente del Departamento de Interior y Exterior del club) contando todo de Boca. En cancha de Vélez habló una hora Giunta (coordinador de las inferiores) reconociendo la grandeza de Riquelme por hacerlo participar en la vida de Boca después de haber estado del otro lado, nota que repetimos el domingo y lunes. Nos pidieron que no podía hablar ningún opositor, es decir, nos armaron el programa”.

"Lo de hoy fue muy grave. Yo me crié en un barrio carenciado como Billinghurst, viajaba colado para venir a ver a Boca. Tengo ganas de llorar. Esto es como cuando te enterás que tu mujer te engaña. La imagen de mandar a una señorita a la que no le podés decir nada porque si no es violencia de género, con tres personas cruzadas de brazos en la cabina antes de iniciar la transmisión, no la vi en mi vida. Si me lo hace otro equipo, lo entiendo. Pero esto es una puñalada, rozando la censura. La verdad que esto por poco menos mete miedo. Quizás fue algún aventurado que no entiende de esto", expresó luego con un clarísimo tono de dolor e impotencia.

“Si el objetivo era sacarme de mi línea, me sacaron. Relatemos el partido. Si tenemos que ir a relatar al lado de La 12, voy a ir yo, eh. Si tengo que relatar desde un televisor, lo voy a hacer. De acá hasta que me muera”, sentenció Daniel Mollo.