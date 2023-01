Fuerte derrota de El hotel de los famosos en su debut

Sin embargo, los números no favorecieron en nada al reality que conduce Pampita junto a Chino Leunis y hay alarma en El Trece. Es que según publicó Plus Rating en su cuenta de Twitter la segunda temporada del programa que coronó a Alex Caniggia como campeón en su primera edición perdió por más de 20 puntos frente a Gran Hermano que cómodamente lideró con picos de 24.2 puntos.

La competencia fue directa ya que ambos programas se emiten en el mismo horario. Pese a la expectativa que generó la nueva edición del reality del canal del sol el público no acompañó y hay fuertes rumores de un posible cambio de horario. De hecho, en la primera hora de competencia, es decir, de 22.30 a 23.30, Pampita y Chino Leunis rozaron los 4 puntos de rating.

Otro dato no menor es que en Twitter la tendencia de Argentina giró en torno a Gran Hermano y no hubo referencias a El hotel. Claro que estos números no pasarán inadvertidos en la producción y mucho menos en las autoridades del canal que plantearán nuevas estrategias para competir con Telefe.

Quiénes son los nuevos huéspedes de El Hotel de los famosos

Fernando Carrillo, Alejo Ortiz, Rocío Marengo, Charlotte Caniggia, Mimi Alvarado, Érica García, Martín Coggi, Flor Moyano, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Abigail Pereira, Marian Farjat, Sebastián Cobelli, Juani Martino, Delfina Gerez Bosco y Federico Barón son las 16 celebridades que ingresaron al hotel e irán por el premio de 15 millones de pesos.

Al inicio de cada semana, los participantes se enfrentarán en una competencia para definir quiénes serán los “Huéspedes”, que disfrutarán de una semana de vacaciones, y quiénes serán el “Staff” de trabajadores.

Los huéspedes se alojarán en habitaciones de categoría y tendrán acceso a la pileta, al spa y la barra. Dispondrán de un desayuno gourmet y las demás comidas. Podrán disfrutar de juegos, deportes y actividades recreativas.

Todas las semanas, dos participantes tendrán la oportunidad de convertirse en huéspedes vip y acceder a la suite master, la habitación más exclusiva de todo el complejo.

Por su parte, el staff se alojará en el área de servicio y sus integrantes tendrán a cargo las tareas de mantenimiento general de las instalaciones, la limpieza, cocina y la atención personalizada de los huéspedes.

El momento más tenso de la semana es el Todos contra Todos, el evento de nominación que pondrá a un integrante del staff más cerca de la eliminación.