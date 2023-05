¡Fuertísimo! Qué le gritaron a Martín Palermo en su paso por la cancha de River: video

“A River le hice 9 goles sin contar los de verano, ja. En total, creo que fueron 13. Mi gol favorito a River es el que les hice en el último partido de Diego (Maradona) en el Monumental que ganamos 2-1. Él salió en el entretiempo, perdíamos 1-0, y yo termino haciendo el 2-1 que fue mi primer gol en un Superclásico, significó mucho por el momento del partido y por la conexión que se dio con el hincha. Hacer un gol en un clásico y ganar es como que va directo al hincha”, recordó Martín Palermo.

Marteeen 2.jpg

“El gol más especial que le hice a River fue el de después de mi lesión, el de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Battaglia me da el pase al medio, la controlo, ningún jugador de River me salió a marcar y tuve tiempo, giré, busqué el palo abajo de Bonano y definí. Fue el gol más especial por todo lo que significó”, agregó el ex goleador y actual DT de Platense.