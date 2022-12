Funcionarios municipales niegan falta de agua en Arroyito

Luego de conocerse la intención de algunos vecinos de sabotear las bombas que proveen de agua a la localidad para “hacerse escuchar”, la secretaria de Gobierno de Senillosa, Elbi Espinoza, desmintió la denuncia detrás de la protesta. “ Sale agua, lo que no hay es presión. Los vecinos no son solidarios ”, aseveró la funcionaria en declaraciones con LU5 .

Explicó que el problema que tienen algunas personas es que varias familias no tienen tanque de reserva -algo prohibido en Arroyito- y esto genera una considerable merma en el flujo del agua. “Nosotros les hemos dichos que tienen que poner tanques, pero no lo hacen. Entonces tienen todo el día las mangueras abiertas y hacen que algunos vecinos tengan poca presión”, dijo.

Espinoza aseguró que en todo momento se ha mantenido en contacto con los representantes locales, quienes afirman que el servicio no se encuentra cortado. “El delegado de Arroyito y a la presidenta de la comisión me dicen que todos tienen agua. Algunos tienen problemas de presión, pero no es que no hay agua”, reiteró.

La secretaria de Gobierno municipal manifestó la preocupación por la situación que están viviendo los vecinos, en la que “unos tienen agua y otros no”. “Deben tener inconvenientes en sus domicilios particulares porque en líneas generales no estaría existiendo un problema, así como lo plantean los vecinos que no tienen agua”, aseguró.

Además, indicó que se solicitó un “minucioso informe” sobre las viviendas que no tienen tanque de reserva y pidió una revisión completa de las cañerías de aquellos que dicen no tener agua. En las últimas horas todos tenían el servicio, expresó la funcionaria.

Afirmó que la Municipalidad trabaja en equipo con el EPAS para garantizar el suministro a todos los lugareños. “El EPAS nos asesora porque ya se compraron todas las cañerías para traer el agua desde el río y que no existan más estos problemas y que tengan todos presión en sus cañerías para que tengan el abastecimiento como corresponde”, remató.