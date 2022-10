Fútbol, asado y familia: la charla íntima de Massa junto a su hijo

Massa brindó su segunda entrevista radial en Vorterix después de que el domingo pasado brindara una exclusiva en Radio Rivadavia y sobre el final del último día de la semana calificó la jornada del uno al diez. “Del uno al diez, mi día viene dos”, dijo y agregó: “Durísimo, así que ustedes me tienen que levantar el ánimo. Es un ministerio muy particular el de Economía en la Argentina. Ahora me estoy matando por cuidar los precios. Y todos los días es un combate".