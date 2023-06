Gabriel Schultz defendió a Jey Mammon y desató la polémica

"Jey estuvo una semana callado porque no podía creer que Lucas, con quien se amaron mucho, le estuviera haciendo esto. Hubo mucho amor. Mucho”, afirmó. Luego, agregó: "Él no dice que hubo amor porque todo esto se terminaría pronto y tendría que salir a pedir disculpas. Es un pibe que tuvo una vida horrible hasta que apareció Jey y le brindó amor, algo que nunca había tenido".

Fue allí que Chiche Gelblung, también panelista del clásico programa creado por Gerardo Sofovich y que en esta temporada conduce Marcela Tinayre, se sumó a esa defensa y remarcó: "Lucas es un denunciador profesional, es la tercera denuncia de este tipo que hace". Pero tanto Eliana Guercio como Flavio Mendoza, los restantes panelistas del ciclo, se pusieron en la vereda opuesta.

Lo cierto es que el debate traspasó la pantalla televisiva y llegó a las redes sociales, donde los internautas fueron implacables y criticaron la posición de Gabriel Schultz.

Embed Qué mierda,este tipo,así les va ir c el rating!!! — TeolindaSanti_60 (@teolindasanti) May 30, 2023

Tras el debate, el propio Lucas Benvenuto salió al cruce y se expresó en su cuenta de Instagram. “‘Olvidémonos de la edad’, ‘Hubo amor’, ‘Lo salvó', ‘Lo protegió'. Una vez más la Argentina haciendo historia. Normalicen el horror”, escribió el joven en una de sus stories. “El amor no te corrompe. El amor no abusa. El amor no manipula. El amor no te aísla. El amor no lastima”, agregó en otra postal.

0.jpg

01.jpg

“Ojalá nunca le pase a un hijo, sobrino, conocido tuyo y le digan: ‘Tranqui, no te corrompió. Te dio amor’”, señaló Lucas, en referencia a los comentarios de Tinayre, Schultz y Mendoza. “Que esto que pasó en esa mesa de ‘profesionales’ encienda las alarmas en nuestro país. Esto no puede estar en la televisión”, aconsejó Lucas.

02.jpg

“Respeto a mi historia y respeto a las cientos y miles de historias como la mía. Deberían sacarlos de la televisión. ‘¿Olvidémosnos de la edad?’ ¿De verdad? Que esto también encienda más alarmas… Cuidado”, agregó el joven, que cerró sus stories con una filmación de él patinando sobre hielo con la leyenda “Esto fue lo que me dio amor”.