Gago rompió el silencio tras el golpazo que sufrió con Racing

“A ver... Vamos a aclarar las cosas. Estaba pautado que los chicos tengan tres días libres ganen o pierdan. No habían tenido descanso durante todo el año. Ganemos el partido o si perdimos, no iba a dar conferencia. Estaba pautado, tenía la decisión tomada”, comenzó el técnico de La Academia, aclarando algunas medidas que generaron polémica tras la caída ante River.

“La toma de decisión de patear un penal o un tiro libre o una toma de decisión de un partido la define un jugador. Jony tuvo la personalidad y la confianza de patear el penal. Y lo erró, está claro que lo erró. Es un momento difícil, es un momento que nos duele. Está claro que nos duele porque tuvimos la chance de lograr el objetivo que pretendíamos, pero no deja de ser esto un deporte y ahora tenemos un partido contra Tigre y lo tenemos que afrontar como lo que es, una nueva final”, añadió.

“Vuelvo a repetir, yo pongo cinco en la lista para patear el penal y termino diciendo ‘patea el que quiere’. No es que yo pongo o no pongo. No le doy importancia a un pasacalle o a algo que se pueda formar después de la derrota. Sí te voy a decir que todos los chicos sintieron haber perdido un partido de futbol y la posibilidad de ser campeón. Y nos toca levantarnos. La crítica está siempre ganes o pierdas. Si es injusto o no es injusto no vamos a cambiar por un pasacalle o un resultado. El grupo está convencido”, remarcó Gago.

“¿Se pelearon para patear? Cinco chicos que quieran patear un penal, ¿no tienen toma de decisión? Yo puedo practicar 20 horas un penal, no es lo mismo, nada que ver patear un penal en un partido que en un entrenamiento. Jugué 20 años, he visto jugadores de una jerarquía y de personalidad increíbles que no querían patear penales. ¿Y qué? Los tengo que obligar yo desde el lado del entrenador. Hay un jugador con una personalidad bárbara, le digo tenés que ir a patear y no quiere patear, ¿está bien lo que hago o está mal? Es un penal que patea el que tenga más confianza”, sentenció ante la insistencia de los periodistas.

Acerca de su futuro, el ex jugador de Boca y Real Madrid afirmó que tiene ganas de seguir en el club, desmintiendo algunos rumores de su posible salida de Racing: "No sé de dónde salió, quién lo dijo (el rumor de su salida). Es lógico, fue un momento difícil, pero hay que seguir. Tenemos un partido el miércoles que viene y una posibilidad de jugar una final más. Hay que intentarlo, vamos a trabajar para eso".

“Llegar a la última fecha con chances fue buenísimo y estuvimos a un penal de conseguirlo. Fue buenísimo. Hay un montón de cosas para mejorar, pero esto es un juego eh, ganás o perdés. Nos tocó perder en la última fecha del campeonato la posibilidad de salir campeón. Es lógico que el plantel este golpeado después de perder un partido y la posibilidad de ser campeón. Pero los veo con muchas ganas de seguir trabajando. Los veo bien. Si te digo 'bien', al principio no estaban bien, obvio, perdimos. Ya hoy hay otro entusiasmo y otras ganas de, por ponerle un nombre, revancha”, destacó sobre la actitud del plantel.

La gran bronca de Gago llegó cuando le plantearon que Racing no había respondido en “partidos definitorios”: “Cuando le ganamos a Tucumán, ¿Qué decían? Cuando terminó el partido de Tucumán”.

“Lo del hincha está perfecto y cuando su equipo pierde es normal que se enoje. ¿Pero por qué decir situaciones límites? Cuando le ganamos a Tucumán no decían que era una situación límite y ganamos... ‘No lo llevemos a decir los partidos difíciles’. Estuvimos a un penal de ganar un campeonato. En un partido difícil, ¿estuvimos en juego o no? Listo...”, agregó al respecto.

Sobre lo que se viene, el técnico de La Academia sostuvo: "Tenemos un partido el miércoles con Tigre que es nuestro objetivo. A mi no me va a cambiar en nada. Para mí es importantísimo (Trofeo de Campeones). Cada competición que juega una institución, es importantísimo ganar. Eso es más que claro. No pienso más adelante, pienso en el partido de Tigre. Pienso si nos toca la posibilidad de jugar una final. Para mí es importantísimo ganar un título y más con esta institución”.

“Todos los años tiene que lograr Racing los objetivos deportivos. No lo considero un fracaso. Los futbolistas tenían que levantar la cabeza, es un partido de fútbol. Se gana, se pierde, obviamente no era el resultado que todos buscamos pero se merecían salir con la cabeza en alta de un partido de fútbol”, concluyó.