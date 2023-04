Gaido: "Armamos un equipo de personas, no de partidos"

“No hay grietas en la ciudad”, repite hasta el cansancio, al referirse a un armado de gobierno que va más allá de lo electoral, no sólo con las bases tradicionales del MPN. Gaido buscará ser reelecto el próximo 16 de abril, en una elección que, dependiendo del resultado, le puede abrir caminos en su futuro político. A días de los comicios, habló con LM Play .

Muy bien, muy entusiasmado, con mucha fuerza, llevando adelante en este momento, a partir de la licencia, una campaña muy dinámica que viene a consolidar lo que hemos desarrollado durante estos tres años y tres meses. Yo digo que no es lo mismo estar que no estar; nosotros tenemos la tranquilidad de que en cada día, en cada momento, hemos estado en la ciudad de Neuquén, aún en los momentos más difíciles. La Ciudad de Neuquén fue un ejemplo al país. Y en el momento más difícil de la humanidad nos encontró unidos, trabajando en conjunto, donde todos nos unimos con el solo objetivo de ponernos de pie e ir para adelante. Tuvimos un sistema de vacunación que fue un ejemplo, mientras que a nivel nacional había una vacunación VIP, o vacunaciones preferenciales, En la ciudad de Neuquén, hubo una vacunación ejemplar.

—De las metas que te pusiste de antes de la pandemia, vamos a tomar la pandemia como una bisagra, ¿cuántas se cumplieron en términos efectivos? ¿Estás conforme con la gestión más allá de lo que ha pasado en el medio con el virus?

En 2019, presentamos una plataforma de gobierno que comprometía lo que íbamos a hacer, y hemos cumplido con la totalidad de esa plataforma. Hemos comprometido el boleto estudiantil gratuito, y hoy es una realidad para 40.000 estudiantes en la ciudad de Neuquén. La transformación del transporte público, algo que se decía que no lo íbamos a poder hacer, realmente es ejemplar. Hay 180 colectivos 0 kilómetros circulando por toda la ciudad. Nos comprometimos a continuar lo que estaba bien, a no romper nada, a sumar los equipos que trabajaban con Pechi (Horacio Quiroga, tres veces intendente y fallecido), con una excelente gestión y con una política de Estado como era el desarrollo de los paseos costeros. Había 1.400 metros de paseos costeros, los ampliamos a 27 kilómetros con la confluencia de los ríos. La excelente administración que tenía la gestión anterior, la continuamos y la profundizamos, porque hoy la caja jubilatoria que tenía un déficit, genera superávit. Dijimos que íbamos a continuar en la política de Estado como fue la Fiesta Nacional de la Confluencia.

En 7 años que se hizo en la gestión anterior, nosotros hicimos la mejor fiesta del país. Y avanzamos en lo que necesitaba la ciudad, loteos con servicios. No solamente hemos entregado 3.500 lotes a dos barrios, sino el fin de semana, hace unos días, llevábamos adelante el sorteo de 2.000 lotes con servicios que le da la oportunidad a la juventud neuquina de tener una preadjudicación y la garantía de tener un sueño. Llegó el tren a la ciudad y fue otro compromiso. El tren ya circula Neuquén, un tren urbano que en la historia no había sucedido. Y la ampliación de los paseos costeros nos generó una política de Estado también, que es que los ríos son libres y gratuitos para todos los vecinos. En este sentido, aseguramos que las costas sean libres y gratuitas del río Neuquén, que no era conocido y ahora es una belleza neuquina, y el río Limay. Definitivamente la ciudad la pusimos de cara al río.

ON - Obrero Argentino y Paseo Costero 1.jpg La ciudad le muestra su cara al río. Primero fue el Limay y después un desconocido río Neuquén. Omar Novoa

—¿Qué crees que necesita Neuquén de manera urgente, que no sea solamente servicios y lotes, que es lo que proponen todos los candidatos? ¿Te has asesorado bien en cómo funcionan otras localidades y otras metrópolis del país para diagramar cuál es el Neuquén que viene?

Neuquén se necesita preparar rápidamente para lo que va a ser la capital de Vaca Muerta, la capital más importante del país. La ciudad es el centro económico y financiero donde se encuentra Vaca Muerta, la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo. Este lugar va a generar absolutamente posibilidades de empleo. Por eso, estamos desarrollando, en 120 días, una licitación pública de un parque industrial sobre la Ruta 67 en la ampliación del ejido, que es otra política de Estado. Un parque industrial para mil empresas con la oportunidad de generar 35 mil puestos de trabajo. Esto es poner a Neuquén acompañando el crecimiento de Vaca Muerta y de la industria. También desarrollaremos el polo científico-tecnológico.

Es la oportunidad que en la ciudad de Neuquén tengamos un Silicon Valley (una sitio de compañías tecnológicas emergentes en California, Estados Unidos). Es decir, un lugar en que confluyen las universidades, Universidad Nacional de Comahue, Universidad Tecnológica Nacional de Flores, con las empresas tecnológicas. Por ejemplo, tenemos que estar orgullosos porque hay una inversión de 3 millones de dólares de Sancor junto al grupo SIMA e Infotech para llevar adelante el segundo edificio del polo científico-tecnológico. Allí llegan las inversiones para pensar Vaca Muerta desde Neuquén. Y el tercer edificio que es de biotecnología y que tiene una mirada de la Escuela de Robótica. Esto va a generar, por ejemplo, que tengamos una idea neuquina y, que a partir de ella, se genere una empresa, como es Mercado Libre, Amazon o Apple.

Nosotros los neuquinos vamos a tener la gran oportunidad, no tengo dudas, en pocos años, de estar dentro de las empresas más importantes del mundo. Así nos proponemos los neuquinos los proyectos y lo hemos logrado.

—¿Qué pasa con el acceso a la vivienda? Neuquén está cada vez más grande, llegan familias y los precios están imposibles.

Estamos acompañando el desarrollo de loteos con servicio, que fue una herramienta que me decían cuando llegue a la gestión. Fue primer punto de la plataforma de gobierno del 2019, donde creamos el Instituto de Urbanismo y Hábitat y que hoy es una herramienta indiscutible de Estado que permite que hace 3 años, la ciudad de Neuquén no tuviera la toma de un solo metro cuadrado público o privado. Una ciudad que venía de atrás, que venía regularizando asentamientos, que venía regularizando el primer barrio de la ciudad de Neuquén, que es Bouquet Roldán. Ahora, por primera vez en la historia, 118 años después, empezamos a desarrollar barrios con servicios, planificando, dando oportunidades de futuro, y ese es el camino que tenemos que desarrollar. También estamos cuidando el ambiente, nuestros ríos, con las áreas protegidas, y diversificando la economía con el turismo que llegó en la ciudad para quedarse con las inversiones.

—Todo esto que nombrás parece como que trae mucho aluvión de personas, y esto también impacta en lo que es el transporte público. Hablaste de los 180 nuevos colectivos. ¿Crees que con eso alcanza para desalentar el uso del auto en la ciudad de Neuquén? ¿Qué proyectos hay sobre eso y sobre el estacionamiento medido? Que pareciera ser un problema, ¿no?

Los neuquinos creemos que la única manera que tenemos para transportarnos es el auto. La prioridad es el auto en la ciudad de Neuquén, y nosotros lo que decimos es que la prioridad es el peatón. Hay que trabajar en alternativas de transporte multimodal. Por ejemplo, tenemos que implementar un transporte público eficiente. Hoy está el colectivo, que te genera la posibilidad de dejar el auto en tu casa y de empezar a utilizar el transporte público. Porque es eficiente, porque llega a tiempo, porque tiene aire acondicionado, calefacción, rampas con discapacidad. La segunda herramienta son las bicisendas. Hemos construido más de 100 kilómetros en la ciudad, es algo que ayuda. Pero necesitamos más.

Por ejemplo, los estacionamientos subterráneos y en altura. Son tres estacionamientos, uno frente a Pirkas, que va a ser una propuesta público-privada. Serán tres estacionamientos que vamos a trabajar con el sector privado. Lo vamos a licitar y el sector privado va a tener la oportunidad de no solamente llevar adelante la inversión, sino generar una herramienta necesaria para que la ciudad desaliente el uso del auto. Uno va a estar en Pirkas, otro en la Vuelta de Obligado y otro en el Parque Central. Estos tres proyectos ya están listos. Estamos mandando la ordenanza al Concejo Deliberante. La tercera herramienta y cuarta, el tren que llegó hace muchos años, que necesitábamos en la ciudad un transporte público urbano.

Hay que comenzar a promocionarlo, a utilizarlo, junto con colectivo, la bicicleta, los estacionamientos y llevando allí una educación vial muy importante para que comencemos a transitar la ciudad desde una mirada del peatón y no del auto.

1F0A0141.JPG Gaido buscará en esta gestión desalentar el uso del auto, reactivar la bicicleta y tres estacionamientos subterráneos. ´Sebastián Fariña PEtersen

—¿Qué es lo que falta para firmar el contrato de concesión con el EPAS? Hay un problema con los baches. Una funcionaria salió a explicar cuánto costaba reparar un bache y por qué se rompía tanto el asfalto en Neuquén, que es un problema común que la gente lo ve.

Bueno, nosotros dijimos que íbamos a llevar adelante la firma de los contratos. Ya he firmado el contrato de concesión de Calf que le da previsibilidad eléctrica a la ciudad por 30 años. Por eso hemos construido la Estación Norte con la Provincia y eso te da la posibilidad de que la ciudad crezca por 30 años que tiene potencia eléctrica. Ese es el mejor ejemplo para decir que necesitamos el contrato de concesión del EPAS. Yo cumplí la palabra, el contrato del EPAS está en el Concejo Deliberante y ustedes saben que el Consejo Deliberante es el poder legislativo, tiene autonomía y nosotros esperamos que lo apruebe rápidamente para tener reglas claras y la posibilidad de planificar una ciudad. Si vas a desarrollar una avenida, como la estamos haciendo, hay más de 20 avenidas hemos desarrolladas, como la Soldi, Huilén, el caso de Lanín, la de Necochea. Todas estas necesitan planificarse y, por supuesto, los barrios que se iniciaron que ya están regularizándose necesitan tener el contrato de concesión del EPAS. Le pido al Concejo Deliberante que lo apruebe porque ya fue enviado y este año tenemos que contar con esa herramienta.

SFP Polo tecnologico (18).JPG Sebastian Fariña Petersen

—Con el tema político, la fórmula, el esquema de trabajo ha sido incorporar a otras fuerzas políticas que no tienen que ver con el MPN, no solamente como una herramienta electoral, sino que formen parte del gabinete. ¿Esto te trajo algún problema dentro del MPN? ¿Cómo es visto? Porque pareciera ser que no es el esquema original del partido.

Bueno, al principio se tenía poca fe que quienes llevábamos adelante esta idea. En 2019 presentábamos una plataforma donde había varios espacios políticos que acompañaban este proyecto. Yo creo que lo importante son las personas. Tienen gran capacidad y fue un acierto también contar con aquellos funcionarios que venían trabajando muy bien en el Municipio y se han sumado los equipos técnicos. Hemos armado un equipo que tiene que ver no tanto con los partidarios, sino con las personas y las capacidades. Después llega la época de las elecciones, y se necesitas la herramienta del partido. Hemos tenido en principio dudas, no había confianza que se pudiera llevar adelante un gobierno con la eficiencia y el trabajo que le habíamos llevado durante estos tres años y tres meses, donde había funcionarios de otros partidos políticos, pero que han sido excelentes y han trabajado muy bien, en el caso de Gastón Contardi, Pancho Baggio, Cristian Haspert, Mauro Espinosa, Mariel Bruno. Hay tantos funcionarios que están trabajando hoy en la Municipalidad que lo importante son las personas, el conocimiento, la experiencia, que se han sumado a un plan de gobierno transformador, la de la ciudad, y la única finalidad que tenemos es mejorar la ciudad, llevar adelante una ciudad capital la mejor del país. Así que hoy venimos a presentar la misma propuesta, con el mismo contenido, con el mismo formato, poniendo como prioridad las personas, el conocimiento, dejando de lado las camisetas políticas, sin grietas, porque eso es algo que te quiero decir, la ciudad de Neuquén es un ejemplo al país, continuó lo que estaba bien y avanzó en lo que necesitaba la ciudad. Y en este país que vivimos de tumbo en tumbo, rompiendo todo lo que hace el anterior, Neuquén es un ejemplo. No rompimos nada, por el contrario, potenciamos lo que estaba bien, avanzamos en situaciones como el plan Dale Gas, loteos con servicios, la regularización de los asentamientos, implementamos políticas de deporte como son los polideportivos, las cancha de fútbol sintético. Lo que viene por delante la Ciudad deportiva y el Estadio Único, pensar a la ciudad de Neuquén en una gran ciudad turística del mundo y del país, eso se hace en equipo.

—¿Qué pronóstico haces para el 16 de abril? ¿Cómo te ves?

Mirá, como cuando estudiás para rendir un examen, yo veo exactamente eso. Cuando vos trabajás y trabajás, no te dedicas a criticar a poner palos en la rueda, sino desde los momentos más difíciles que fue la pandemia, llevamos adelante obras. Esas obras tuvieron como finalidad cumplir la palabra de la plataforma de gobierno que nos comprometimos, cumplimos la totalidad. Eso significa que el 16 de abril tengo absoluta confianza y un rotundo acompañamiento a la gestión.