Gaido: "Necesitamos que se refuerce urgente la seguridad en la ciudad"

“En la ciudad de Neuquén tenemos una situación realmente grave . Principalmente me duele mucho por los comerciantes, las personas de trabajo que tienen una situación de delito permanente”, sostuvo Gaido, en declaraciones a LU5.

"La Policía depende de la provincia, yo no me voy a cansar de decir las cosas que no están bien”, se atajó Gaido ante las críticas que surgieron por los hechos de inseguridad repetidos en el ámbito de su jurisdicción.

El jefe comunal aseguró que habló con el gobernador, con la secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez, y con las autoridades policiales. “Necesitamos que en la ciudad de Neuquén se refuerce el plan de seguridad urgente”, remarcó el intendente. Consideró que una ciudad pujante, que cuenta con la fortaleza como para sobreponerse rápidamente a la situación que dejó la pandemia, necesita vivir con tranquilidad el día a día.

Gaido sostuvo que la Municipalidad de Neuquén pone todo su esfuerzo con las herramientas que tiene. “Estamos cambiando toda la iluminación, estamos incorporando los portales de ingreso a la ciudad que leen las patentes. Estamos llevando adelante destacamentos policiales en cada lugar”, enumeró e indicó que incluso tendrá la Policía su espacio en la edificación del portal de ingreso a la península en la confluencia de los ríos.

gaido rueda de prensa.jpg

Reiteró que “es una situación que hay que atender urgente con un plan de seguridad” donde el rol del municipio es acompañar con inversiones y pedir que se implemente. La Dirección de Tránsito acaba de comprar equipamiento.

“Cuando llegué a la Municipalidad había 6 motos en Tránsito, a dos años y medio hay 56. Estamos invirtiendo en la prevención: en los portales de ingreso a la ciudad se visualiza la patente y se envía a la Policía, son inversiones que no maneja la ciudad sino la Seguridad”, dijo el intendente.

Luego recordó que el municipio hace frente a los destacamentos que construye Corfone para ponerlos a disposición de la Policía de la provincia.

Además, enfatizó que su gestión dispuso cambiar todas las luminarias de la ciudad con el fin de mejorar la seguridad. “Adelanté los plazos para el recambio de 40 mil luminarias. Ya cambiamos 6 mil y llamamos a licitación pública para adquirir 30 mil más", remató.