Gaido sumará una colectora con el espíritu de Pechi Quiroga

La imagen del fallecido tres veces intendente de Neuquén Horacio 'Pechi' Quiroga , sigue dando vuelta y apalancando a la política actual. Y esto viene, porque ex integrantes de su gestión armaron un partido municipal como colectora en apoyo al actual intendente del MPN , Mariano Gaido , que buscará ser reelecto el próximo 16 de abril.

“Mariano nos ha convocado a formar parte de una colectora de muchas personas, hombres y mujeres que han acompañado a las gestiones de Pechi, con comerciantes, empresarios y sectores deportivos también. Confluencia Neuquina es un partido existente, municipal y reconocido por la Justicia, que va a participar de las elecciones municipales”, dijo Contardi, en diálogo con LMNeuquén.

El partido aún no se lanzó públicamente, pero se espera que sea a partir de febrero, cuando venza el plazo de la inscripción de los candidatos en vistas a la contienda electoral del próximo 16 de abril. Por ahora no se sabe quién lo va a encabezar, en cuanto a la lista de concejales.

“Lo más destacado para nuestro equipo es ver como la gestión actual sostuvo y sostiene las políticas públicas que se venían dando en la ciudad de Neuquén de la mano del ex intendente Quiroga”, indicó Contardi.

La colectora funcionará como una más que tendrá la candidatura de Gaido, que en 2019 recibió el apoyo de varios sectores, uno de ellos, el de Unión de los Neuquino (UNE), que forma parte del gobierno municipal.

“En la obra pública también destacamos el aumento de la inversión en esta materia. Es realmente importante la continuidad en este tema ya que más del 30% de los recursos van destinados al desarrollo de la infraestructura de nuestra ciudad que es tan demandante por el atraso que tenía”, indicó el ex funcionario de Pechi, que lo acompañó hasta la mitad de su segunda gestión.

La figura de Quiroga sigue teniendo peso específico en la actual gestión municipal. De hecho, el mismo intendente Gaido siempre se refirió de manera positiva a la gestión quiroguista, y continuó con algunos de los proyectos más emblemáticos, como la de la extensión del Paseo Costero.

“Mariano los ha profundizado y dado continuidad, como muestra a esto ha abierto a costa completa del río Limay concretando un hecho histórico, también ha abierto la costa del río Neuquén con lo cual la política pública fue mejorando”, dio Contardi.

Quiroguistas por otros rumbos

Pero no todos los funcionarios de Quiroga están dentro de este armado. Los que más peso tenían, se fueron a otro espacio. Uno de ellos es el ex secretario de coordinación de Pechi, el actual concejal y presidente del PRO Marcelo Bermúdez, quien ahora hizo una alianza con el ex emepenista Rolando Figueroa. Bermúdez había sido candidato a intendente en 2019, pero perdió con Gaido.

También Guillermo Monzani, ex secretario de Obras Públicas de Quiroga, no estará dentro del armado de Confluencia Neuquina. El actual concejal se fue como primer candidato a diputado provincial por el espacio libertario de Carlos Eguía.

José Luis Artaza es otro funcionario de la época pechista, que fue secretario de Economía de la Municipalidad y concejal de Juntos por el Cambio, que partió con Figueroa de la mano de Nuevo Compromiso Neuquino.