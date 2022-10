Gaido y Gutiérrez definen sus presupuestos con beneficios para el sector privado

Si bien los presupuestos aún no están cerrados, van surgiendo algunas señales concretas. De los números gruesos se desprende que Mariano Gaido, trabaja a instancias del secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, en un Presupuesto municipal que estará compuesto en un 31 por ciento para el rubro personal, el 42 por ciento estará destinado a Obra Pública y solo el 27 por ciento restante lo ocupará lo que se denomina gasto corriente. Los técnicos de economía de la municipalidad anticiparon que el ejercicio, como los anteriores, cerrará con superávit.

El gobernador, Omar Gutiérrez, tiro los lineamientos de lo que derivara en el futuro proyecto de ley de Presupuesto 2023. El último, de sus 8 años ininterrumpidos de gobierno. Si bien aún no esté el número definitivo por lo que va surgiendo del trabajo que hace dos semanas viene realizando el ministro de Hacienda, Guillermo Pons, podríamos decir que estaremos ante uno de los más abultados en la historia de la provincia.

De las primeras definiciones, que Pons va tomando junto a su equipo técnico, surge que Gutiérrez inyectará un porcentaje importante de fondos en la financiación de obra pública ligada al corredor de rutas provinciales que unen el sur con el centro y norte. Se cree que gran parte de los corredores estarían terminados para cuando el mandatario neuquino se esté despidiendo como máxima autoridad provincial.

Educación y $10 mil millones para obras

Otro punto que Gutiérrez ha trabajado junto al ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, es lo referido a obras escolares y mantenimiento de edificios, para lo cual ya pusieron una cifra: 10 mil millones de pesos. Una cifra histórica que marca la importancia que el mandatario le otorga a la necesidad de terminar con los problemas de infraestructura en un área clave como es la que dirige el ministro, Llancafilo.

Otras de las definiciones que ya figuran en el borrador de Pons es la reducción de un punto porcentual del impuesto a los Ingresos Brutos a las empresas de la actividad de la Construcción. El beneficio llegara a cientos de grandes, pequeñas y medianas empresas del rubro que actúan en toda la provincia. Se estima que la reducción de dicho impuesto inyectara a la economía de la provincia unos 1.500 millones de pesos.

Otro de los ítems que ya figura como prioridad es la inversión de mil millones de pesos en la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). La remesa de dinero será destinada para la puesta a punto y en funcionamiento de la planta, primer paso en el camino iniciado con la Comisión Nacional de Energía Atómica, en la exploración de alternativas para generar hidrógeno verde desde la planta de Arroyito.

Del mismo modo trascendió que el próximo presupuesto provincial destinará más de 1.200 millones de pesos a proyectos que están bajo la esfera de la Agencia de Ciencia e Innovación provincial, regenteada por Pablo Gutiérrez Colantuono, hermano del mandatario neuquino.

Si bien desde el equipo económico no “soltaron prenda” las reuniones mantenidas la última semana hacen presagiar que habrá también un shock importante de dinero en el área de Seguridad. “Al igual que Educación, habrá una presencia importante en el Presupuesto de áreas como Salud y Seguridad”, indicó uno de los colaboradores de Pons.

Algunas de las novedades que surgieron durante las primeas dos semanas de trabajo intenso en el piso 6 del edificio de la calle Rioja, bunker del “mandamás” de la cartera económica provincial.

Los números y la reactivación, mirando al Oeste

Ubicado en uno de los puntos más altos del Oeste de la capital provincial, el intendente capitalino define los trazos finos del presupuesto municipal que en unos días más presentará en el Concejo Deliberante, lo hace junto al equipo económico que lidera el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky; sin dudas uno de los colaboradores directos del mandatario comunal, que, sin ser del mismo espacio político, pertenece a UNE, ha sabido ganarse su consideración y reconocimiento.

Gaido y Schpoliansky son la amalgama del modelo de gestión que se avizora en el futuro. Conducción política férrea con una fuerte impronta de la economía social 360 en cada acto de gobierno. Uno de los temas que ya han definido es el relacionado con el cuadro tarifario del año próximo. El incremento general será del 70 por ciento, por debajo de la inflación anual. Según indicaron desde los equipos técnicos que secundan a Schpoliansky “habrá menor presión tributaria para todos los vecinos y vecinas de la ciudad”.

Una de las tasas municipales que servirá para apalancar la reactivación comercial e industrial será la Licencia Comercial. Desde el municipio trabajan en un esquema de determinación de los valores de pago ajustada al índice inflacionario. “Seremos el primer municipio en adoptar esta modalidad. La persona -comerciante o industrial- que tiene más ingresos producto del aumento de la inflación no es que va a tributar más, sino que va a pagar lo mismo en proporción a lo facturado. No es que vendió más bienes y servicios, sino que producto de la inflación facturó más que no significa que haya tenido mayor volumen de ventas. Le vamos a estar cobrando lo mismo en proporción”, explicaron desde el área de Finanzas de la municipalidad.

Menos tributos, más empleo

Al igual que Gutiérrez con la reducción del impuesto a los Ingresos Brutos en la actividad de la construcción, Gaido hará lo propio en la ciudad con descuentos porcentuales en el cobro de la Licencia Comercial como forma de promover el empleo en la capital de Vaca Muerta. Según lo que pudimos saber la intendencia trabaja en un cuadro de beneficios que irán en concepto de descuentos en la tasa Licencia Comercial. Según la escala definida a comerciante o industrial se le descontarán 1.500 pesos por cada empleado declarado. Si el trabajador es neuquino, neuquina o tiene como mínimo dos años de residencia en la capital provincial, el beneficio será de 2.500 pesos mensuales y si el empleado perteneciera a la comunidad LGTB o se tratará de una persona con capacidades diferentes el monto a descontar de la licencia comercial llegará a los 6.000 pesos. Sobre este último beneficio desde el área de Finanzas del municipio indicaron que “se refuerza lo relacionado con la actividad comercial porque es lo que promueve el desarrollo de la economía local, la generación de empleo y fortalece la reactivación económica Post Pandemia”.

“Pretendemos que el comercio y la industria capitalina se expandan y generen más empleo. Qu es ni más ni menos que mayor bienestar para nuestros vecinos”, indicó a este cronista uno de los directos colaboradores del intendente capitalino.

Los trazos gruesos de los proyectos de presupuesto ya están definidos, ahora restan las definiciones que están en manos del gobernador y el intendente. Ambos por separado darán cierre a la presentación de la carta de presentación más importante para el próximo año. Uno cerrará, ocho años ininterrumpidos al frente de la calle Rioja, el otro lo hará con la intención de permanecer cuatro años más al frente del gobierno de la ciudad más importante de la Patagonia. Destinos distintos pero unidos por un mismo proyecto político.