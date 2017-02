Gaita será candidata si Riva no va a la reelección

Neuquén.- A una semana de que cierren las inscripciones, una nueva candidata para la Defensoría del Pueblo pidió pista. Se trata de Pamela Gaita, abogada y presidenta de la Unión de Inquilinos Neuquinos, quien aspira al cargo para profundizar su trabajo por la falta de viviendas y dedicarse también a nuevos temas vinculados con los derechos sociales.

En paralelo, el actual defensor del Pueblo, Ricardo Riva, recibió ayer un ruego por escrito del Consejo Asesor Económico Social y de Planeamiento (Caesyp) para que considere postularse para una reelección. Aún le quedan siete días para decidirse, y todo indica que lo resolverá a último momento.

Gaita anunció que presentará su carpeta mañana, con el objetivo de ampliar su trabajo en la Unión de Inquilinos. “Creemos que es una buena oportunidad para empezar a opinar sobre otros temas, que tienen que ver con la vulneración de derechos y sectores de la población que no son escuchados”, dijo.

No obstante, aclaró: “Más allá de lo que pase, ya hablé con Ricardo, que aún no se sabe si va a presentarse o no, para ponerme a su disposición para seguir trabajando juntos”. Observó que si Riva “se presenta de vuelta, creo que tiene muchas chances de ser reelecto por su experiencia”.