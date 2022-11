Galíndez estuvo en todas: grave acusación, anécdotas con Diego y hoy "un payaso triste"

Tiene mil anécdotas con la celeste y blanca pero nos vamos a limitar a las más jugosas porque es para escribir un libro de lo contrario con este personaje simpático y divertido.

Una sucedió en el recordado e histórico triunfo de Argentina ante Brasil, 1 a 0 en octavos de final de Italia 90'. Muchas historias se contaron en torno al famoso "Bidón de Branco", el brasileño que se descompuso tras beber del agua argentina. Algunas exageradas.

Y las sospechas y acusaciones recayeron sobre él, el emblemático utilero de la albiceleste. Cuenta en primera persona lo que sucedió. "Viene Giusti (Ricardo) y me pide agua. Agarro él el bidón y también se acerca el Vasco (Olarticoechea) y también me pide agua. Un bidón, otro bidón... Al rato se acerca Alemao (brasilero que jugaba con Maradona en el Napoli) y me dice 'vos nos estás envenenando", recuerda Galíndez y se le ponen los pelos de punta.

Justo a él, que se crió a los ponchazos tras la prematura muerte de su madre, que adora y reivindica a su padre que le inculcó valores, códigos y honestidad, lo estaban acusando de algo que muchos sospechan premeditó Bilardo aunque los brasileros jamás pudieron probar nada...

Galíndez: "Alemao me acusó de envenenar a sus compañeros"

"¿Que está diciendo? Vos estás envenenando a mis compañeros. No, tomatela, es muy fuerte. Jamás tomaste un agua más limpia...", rememora el picante diálogo en plena batalla deportiva.

image.png

“Gané 24 títulos. Salí campeón del mundo con Boca, con River, con la Selección. Y me siguen hablando del bidón”, desprotica quien también dio la vuelta con San Lorenzo en el '95.

Otra anécdota que jamás olvidará está ligada al doping positivo de Maradona en Estados Unidos 1994. Fue parte involuntaria del mismo pero nada tuvo que ver, a pesar de culparse hasta el día de hoy.

"Resulta que yo estaba masajeando a Cani (Claudio Caniggia) en el vestuario y me dicen, en la puerta te buscan. ¿Quien es pregunto? No se una persona, me contestan. Era Cerrini, el personal trainer de Maradona. ¿Qué querés? Dale esto a Diego. Para que se la dí, siempre me culpo, la tendría que haber tirado. Eramos campeones del mundo", recuerda sobre el suplemento que contenía efedrina y Cerrini compró por error (equivocó el nombre).

image.png

Del '86, claro, también hay. Un día el Gringo Giusti lo fue a buscar a la habitación y lo llevó hasta el patio de la concentración donde ya estaba armada la mesa del asado. Ahí empezaron a levantarse todos. Pasculli, Ruggeri… Lo sentaron en la cabecera, lo rodearon, le vaciaron un paquete de harina encima, lo empaparon. Después lo disfrazaron de mexicano y terminó bailando “Popotitos”.

Es Galíndez. El masajista histórico de la selección. El confidente de Diego, el del interminable abrazo tras el penal a Italia que junto a las atajadas del Goyco nos metía en la final. El payaso triste que merece una alegría y viajar a Qatar...